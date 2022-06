TC Langenargen Saison nimmt Fahrt auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Damen 50 in der Verbandsliga beim TC Dettingen/Erms verlief der Tag nach 12 Stunden auf dem Platz nach dem Motto „domm gloffa, alles gäba und trotzdem 4:5 verlora“.

Nach den umkämpften Einzel stand es 3:3. In den Doppel lief es nicht nach Plan, nur ein Doppel reüssierte. Nächsten Samstag spielen die Damen auf eigener Anlage gegen Maichringen/Nufringen.

Einen guten Einstieg hingegen hatten die Damen 30. In ungewohnt guter Besetzung traten sie in der Oberligastaffel beim TC Mittelbiberach an. Erstmals mit dabei die neue Nummer 1, Martina Schlegel. Sie spielte souverän und gab der Mannschaft das Plus an Rückhalt. Ein ungefährdeter Sieg gegen einen starken Gegner.

Noch deutlicher beherrschten die Herren 40 den Verbandsligisten TA SV Haisterkirch. Den Spielern um Mannschaftsführer A. Schätzle gelang ein niemals gefährdeter 8:1 Heimsieg. In der Bezirkoberliga gewannen die Damen 40 deutlich mit 6:3 gegen die TA TSV Eschach. Die Herren 40-2 hingegen hatten auf dem Heimweg eine weitere 4:5 Niederlage im Gepäck.