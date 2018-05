TC Langenargen ermittelt Vereinsbeste

Die Clubmeisterschaften 2018 in den Einzeln des TC Langenargen sind vergangenen Sonntag ausgetragen worden. Bei den Herren waren die Altersgruppen unter und über 50 ausgeschrieben – wie auch im Frauenwettbewerb, zu welchem allerdings keine Anmeldungen erfolgten.

Jeweils 8 Teilnehmer hatten sich bei den Herren in den beiden Altersgruppen angemeldet. 2 Meldungen gab es bei der Talentiade-Jugend und 2 Meldungen bei den Knaben. So waren die einzigen Spiele bei der Jugend auch gleich die Endspiele. Im Bereich der Talentiade setzte sich Jonas Beck in einem spannenden Match gegen Felix Boes durch. Bei den Knaben siegte Leon Möller deutlich gegen Robin Rundel.

Mehr kämpfen mussten die Spieler im Männerwettbewerb: Bei den Herren 50 plus spielte sich Erwin Baierl ungeschlagen bis ins Endspiel durch. Überraschungen gab es allerdings auch: So verlor Rudi Mehler gegen Klaus Kloth im Tiebreak. Und auch Uli Spatzek von den Herren 65 konnte sich deutlich gegen Eugen Schmidberger von den Herrn 60 durchsetzen. Da man auch über die Verliererseite noch ins Endspiel kommen konnte, gab es dort noch spannende Spiele. Im Endspiel der Verliererseite setzte sich Rudi Mehler gegen Klaus Kloth durch, der beim Stand von 5:5 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Im spannenden Endspiel auf der Gewinnerseite schlug Mehler in seinem dritten Spiel am Sonntag danach Baierl mit 9:5 und holte sich erstmals die Clubmeisterschaft.

Bei den Herren unter 50 war die Sache etwas deutlicher. Daniel Lanz setzte sich hier ohne Niederlage bis ins Endspiel durch. Auf der Verliererseite kam Jochen Beck ins Finale, musste allerdings aus gesundheitlichen Gründen die Endspielteilnahme auf der Gewinnerseite Gregor Stehle überlassen. In einem interessanten Endspiel besiegte Lanz wenig später Stehle und sicherte sich damit ebenfalls zum ersten Mal die TCL-Clubmeisterschaft.