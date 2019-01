TC Langenargen erklimmt das Podest

Gleich drei Spieler des Tennisclubs Langenargen (TCL) haben an der Hallen-Bezirksmeisterschaft der Senioren in der WTB-Halle in Biberach-Hühnerfeld teilgenommen. Mehdi Benarbi meldete in der Altersklasse Herren 40, Ingo Hartmann bei den Herren 50 und Klaus Kloth bei den Herren 65. Mit zwei dritten Plätzen und einem zweiten Platz waren die Ergebnisse für die TCL-Spieler durchaus erfolgreich, wie der Verein vom Bodensee mitteilt.

Benarbi in der Leistungsklasse (LK) 7 hatte in der ersten Runde Freilos, da lediglich zehn Meldungen vorlagen. In seinem ersten Spiel schlug er einen Gegner aus Leutkirch (LK 8) im Matchtiebreak mit 10:8. Im zweiten Spiel traf er auf einen Gegner aus Blaubeuren (LK 7). Hier unterlag Benarbi 4:6/1:6 und belegte damit den dritten Rang.

Ein starkes Teilnehmerfeld hatte Ingo Hartmann (LK 7) im H50-Wettbewerb. Unter den 16 Gemeldeten waren zwei Spieler aus der deutschen Rangliste. Hartmann selbst war als Nummer 4 gesetzt. Im ersten Match spielt er gegen eine Gegner aus Eschach (LK 10), den er 6:0/6:1 schlug. Auch die zweite Partie gegen einen LK 11-Spieler aus Sigmaringen beendete er mit 6:3&6:2 siegreich. Gegen den an Nummer 2 gesetzten Spieler aus Laupheim, der Nummer 101 der deutschen Rangliste, setzte sich der TCL-Teilnehmer einen Tag später überraschend klar mit 6:2/6:2 durch und stand im Endspiel. Sein Gegner war ein Spieler aus Ravensburg, der als Nummer 1 gesetzt und Nummer 11 der deutschen Rangliste war. Hartmann hielt stark dagegen, musste sich aber am Ende mit 5:7/2:6 geschlagen geben und wurde Vize-Bezirksmeister.

Das Feld der Herren 65 war ebenfalls ein 16er-Teilnehmerfeld. Klaus Kloth (LK 9) war an Nummer 4 gesetzt und hatte zum Auftakt gegen einen LK 16-Spieler aus Sigmaringen wenig Mühe (6:2/6:1). In der zweiten Begegnung kam der Gegner (LK 12) aus Bergatreute. Nach dem ersten Satzgewinn (6:0) musste Kloth musste in den Tiebreak, den er mit 7:4 gewann. Im Halbfinale wartete Ferdinand Mähr (LK 11) aus Vogt, dem Klaus Kloth mit 2:6/4:6 unterlag und damit in der Endabrechnung Dritter wurde.