Tapasbar soll im Gewölbekeller des Barockhauses entstehen

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Langenargen ist für Montag, 19. April, von 17 bis 22 Uhr im Münzhof in Langenargen angesetzt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Sanierung der Schlossmauer des Schloss Monforts, ein aktueller Sachstandsbericht der Sanierung der Villa Wahl und das Breitband-Ausbaukonzept des Zweckverbands Bodenseekreis in der Gemeinde Langenargen. Besprochen werden beispielsweise auch Anträge der Offenen Grünen Liste. Entscheidungen sollen außerdem fallen zu „1250 Jahre urkundliche Ersterwähnung des Ortes Langenargen“ – Modifikation und Fortschreibung der Kichler-Eggartschen Chronik von 1926 ebenso wie zur möglichen Durchführung der Kinderspielestadt „Mini-LA 2021“; außerdem wird über „LA in Action“ informiert.

Am Dienstag, 20. April, tagt im selben Saal von 18 bis 20 Uhr der Ausschuss für Umwelt und Technik. Besprochen werden ein Baugesuch zur Erstellung einer Werbebeschriftung auf einer Fassade in der Friedrichshafener Straße 17/1 sowie zum Abbruch des bestehenden Wohnhauses und der Nebengebäude zum Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage, Am Rosenstock. Zudem soll der Gewölberaum im Erdgeschoss des Barockhauses, Obere Seestraße 23, von Seminarraum zur Tapasbar umgenutzt werden. Ein weiteres Baugesuch betrifft die Errichtung eines Ausstellungs- und Lagerraums für textile Lifestyleprodukte sowie Accessoires- und Bedarfsprodukte für den Frisörhandel in der Tannenstraße 2.