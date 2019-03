Tangosaison im Langenargener Schloss stilvoll gestartet

Rosen duften, Sekt perlt im Glas – so hat Veranstalter Wolfgang Kallina die ersten Milongueras und Milongueros am Dienstag im Schloss begrüßt. Den Tangotänzern war die Wiedersehensfreude in der beliebten Tanz-Location durchaus anzumerken. „Wird Zeit, dass es hier wieder los geht“, war der Tenor zur Begrüßung. Damit ist seit dieser Woche die Tango-Saison offiziell gestartet.

Zur Eröffnung sprach in Vertretung von Bürgermeister Achim Krafft Kurdirektorin Friederike Geissler vom Amt für Tourismus, Kultur und Marketing. Sie wies darauf hin, dass die Tangoveranstaltungen eine immer größere Bedeutung – auch unter Tourismusaspekten – bekommen haben. Daher unterstütze die Gemeinde Langenargen die Veranstaltungsreihe gerne. Einen Willkommensgruß gab es auch vom „Schlossherrn“ und Gastronomen Michael Gürgen. Er trage gern seinen Teil dazu bei, versicherte er und betonte: „Danke für die Flexibilität, sich mit den Terminen und zuweilen auch unterschiedlichen Sälen zu arrangieren.“ Wolfgang Kallina wies darauf hin, dass man zunächst einige Lücken im Kalender in Kauf nehmen müsse, dafür seien die Veranstaltungen dann im Sommer jede Woche. Außerdem könne man sich auf drei Bälle freuen, jeweils mit Tangoshow. Und beim Sommerball dazu noch auf Live-Musik mit dem „Ensemble Tango 02“ aus Brüssel. Kallina betonte, dass es bei den Eintrittspreisen und den Anfangszeiten wie im vergangenen Jahr geblieben sei. Auch die Anfangszeiten seien gleich. Die Milongas finden wieder dienstags, die Bälle sonntags statt.

Organisator Kallina wies auch auf die nächsten Veranstaltungen hin. Am 16. April geht es mit Liane Schieferstein und Benedikt Krappmann aus Stuttgart weiter und am 7. Mai kommen Ralf und Dorothea Hübler aus Ravensburg ins Schloss. Am 21. Mai gestalten die Veranstaltung Walter Bug aus Ulm und Beate Schneider aus St. Gallen, bevor am 26. Mai Mario Bold und Claudia Walser aus Winterthur für Musik, Show und Practica zum Frühlingsball anreisen.

Am Eröffnungsabend sorgte Hans Peter Salzer aus Ravensburg für die passenden Klänge im Spiegelsaal.