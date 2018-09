Tango Argentino gibt’s im Langenargener Schloss bis in die Adventszeit

Mehr als 80 Tangobegeisterte sind zum eher noch sommerlichen Herbstball nach Langenargen ins Schloss Montfort gekommen. Manche Tangueros oder Tangueras nehmen dafür lange Anfahrtswege auf sich, wie Manuela, eine Schweizerin aus Schaffhausen, oder Tänzer aus Vorarlberg. Immer wieder an den See kommen auch Tänzer aus der Gegend von Kempten und Sonthofen.

Darunter sind beispielsweise auch Stefanie Zeitler und Freunde, die regelmäßig Fahrgemeinschaften nach Langenargen bilden. „Unter einer Stunde und 10 Minuten schaffen wir das nie, meistens dauert es länger“, berichtet die Tänzerin im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Oft ist sie mit Freundin Jutta unterwegs oder mit Tanzpaaren aus der Gegend rund um Kempten. „Bei uns ist da eher wenig geboten, eine Milonga im Monat reicht mir nicht“, sagt Stefanie, „und am Bodensee ist’s schön, mit tollen Locations – außerdem schätzen wir hier auch das Niveau der Tänzer“. Ein bisschen schade findet die Sonthofenerin, dass die Tanzshow von Bernhard und Arlenka Klas ausfallen musste. Nach einer Schulterverletzung konnte Bernard Klas nicht auftreten. Die Practica vorher hat Tanzpartnerin und Ehefrau Arlenka Klas als Tanzlehrerin dann aber doch nicht ausfallen lassen wollen. Sie bekam außerdem als DJane viel Beifall fürs vielseitige und mitreißende Auflegen bis nach Mitternacht. „Es soll allen Freude zum Tanzen bereiten“, sagt die Vorarlbergerin – und das hat sie wohl geschafft.

Veranstalter Wolfgang Kallina hätte sich dagegen zum Herbestball ein paar mehr Paare auf der Tanzfläche gewünscht, zumal erst im SWR-Fernsehen über die Veranstaltung berichtet worden war. Zur Programmänderungen berichtet der Langenargener Tangofreund: „Ein Ausfall der Tangoshow kommt sonst eigentlich nicht vor, aber bei plötzlichem krankheitsbedingtem Ausfall kann ich als Veranstalter wenig machen.“

Kallina, der die Milonga im Schloss Montfort Langenargen schon seit Jahren veranstaltet, hatte deshalb den Eintrittspreis etwas reduziert. Bei den meisten ist das Thema schnell abgehakt und sie tanzen selbst auch sehr gerne. Annelie aus Berlin, die am weitesten angereiste Tänzerin, darf dann später am Abend die Ziehung aus Eintrittskartennummern in der Lostrommel vornehmen. Sie hat sich schon im Voraus zur Tanzveranstaltung im Schloss bei Kallina angemeldet, obwohl es im Schloss weder bei Milongas noch bei Bällen eine Tischreservierung gibt.

Veranstalter Kallina sieht zwar den Herbst nahen, weist aber darauf hin, dass noch fünf Veranstaltungen auf dem Programm stehen. Er ergänzt mit einem Schmunzeln: „Obwohl ich vermutlich das letzte Mal für dieses Jahr den Tanzboden auf der Schlossterrasse ausgelegt habe.“

Der nächste Dienstagsmilongatermin ist bereits am 25. September, und der diesjährige Saison-Abschlusstermin mit Nikolausüberraschung findet am 4. Dezember als Adventsmilonga statt.