Tango Argentino Frühlingsball am sommerlichen See

Der Tango Argentino im Schloss Montfort hat am Sonntag wieder zahlreiche Tangueras und Tangueros an den See gelockt, zum Frühlingsball. Dabei herrschten durchaus sommerliche Temperaturen. Schon um 18.30 Uhr ist es mit einer Practica losgegangen.

Als Tanzlehrer und später auch bei der Tangoshow waren Claudia Grava und Martin Birnbaumer die Stars des Abends. Birnbaumer war außerdem noch als DJ auf der Bühne. Zum Höhepunkt des Abends begannen die beiden entsprechend gekleidet ihre Tango-Tanz-Show. Nach drei Tänzen in den Stilen Tango, Vals Criollo und Milonga war noch einmal ein Tango als Zugabe fällig. Das Publikum war begeistert von der überzeugenden, gleichsam innig und elegant getanzten Show mit einigen dezenten technischen Besonderheiten. Im Gespräch mit dem Tanzpaar, beide ausgebildete Tänzer, Tanzpädagogen und Choreographen aus Hardt bei Bregenz, erläutert Birnbaumer: „In diesem Jahr feiern wir das 20-jährige Bestehen unserer Aktivitäten in Vorarlberg. Und von Anfang an, also seit 2004, sind wir gerne immer wieder mit dabei hier im Schloss“. Als die Veranstaltung noch auf der Terrasse stattgefunden habe, sei das Parkett nicht ganz so glatt gewesen, wie hier im Saal, aber, ergänzt Grava: „Aufpassen muss ich sowieso, denn die meisten Elemente, die wir tanzen, sind improvisiert.“ Also ohne einstudierte Choreographie bleiben sie ihrem Motto „innig, wie eine Umarmung“ treu. Beide sind ausgebildete Tänzer, Tanzpädagogen und Choreographen und arbeiten seit 1989 zusammen. Tangotänzer aus der Bodenseeregion und darüber hinaus genießen regelmäßig das Schlossparkett und das besondere Ambiente, einschließlich Sonnenuntergang. „Ich komme schon seit über zehn Jahren gerne ins Schloss“, verrät Tanguera Golli aus Vorarlberg. Wo sonst bekomme man so eine Atmosphäre und gute Tänzer geboten?

Sommer-Sonntags-Ball am 22. Juli

Organisator Wolfgang Kallina erinnert sich an viele Veranstaltungen seit 2004. Kallina betont: „Von Anfang an unterstützt die Gemeinde Langenargen das tänzerische Engagement.“ Vermutlich geschehe das aus einer gewissen Tanztradition heraus, denn früher sei der Ort für zahlreiche Tanzveranstaltungen in Hotel- und Gaststättenbetrieben bekannt gewesen. Kallina und seine Tangofreunde halten diese Tradition aufrecht. Nach fünf Dienstagsmilongas steht der Sommer-Sonntags-Ball am 22. Juli auf dem Programm. Es spielt das bekannte Tango-Ensemble Cuarteto Rotterdamm und tänzerisch wird das Tanzpaar Bernhard Klas aus Feldkirch und Regina Fischer aus Wangen mit einer Tangoshow beeindrucken.