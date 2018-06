„Tag des Pferdes“ in Oberdorf

Der „Tag des Pferdes“ verspricht viel Spaß, gepaart mit Wissenswertem rund um die vierbeinigen Freunde. Unterhaltsam gestalten die Mitglieder der Abteilung Reiten und Fahren am Sonntag, 10. Juni, ab elf Uhr im Argenstadion ihren Tag des Pferdes und starten mit einem Frühschoppen, bei dem die Dorfkapelle Goppertsweiler aufspielen wird. Wie trickreich junge Mädchen ihre Pferde zu ungeahnter Gelassenheit erziehen, der Anfänger schnell und sicher das Reiten lernt, all das wollen die Oberdorfer bei freiem Eintritt am kommenden Sonntag in 13 Schaubildern ab 13Uhr präsentieren. Dazu gibt es Einblicke in das Dressur und Distanzsportreiten. Feurige arabische Vollblüter neben traditionellen Alt-Württembergern sind zu sehen und natürlich Kutschensportler in verschiedenen Gebrauchsanspannungen inklusive einem rasanten Simultanrennen.

Eine Kinderaktionswiese mit Betreung, Indianerzelt und natürlich beste kulinarische Verpflegung über den ganzen Tag laden Pferdesportler und andere Zuschauer zu einem kurzweiligen Sonntag nach Oberdorf.