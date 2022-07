Tag des Mädchenfußballs in Langenargen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs steht auch beim Württembergischen Fußballverband (WFV) ganz oben auf der Prioritätenliste. Ein Baustein dazu ist der „Tag des Mädchenfußballs“, welches der WFV in diesem Jahr im Sportzentrum Langenargen durchführte. Ausrichter waren der SV Kressbronn und der FV Langenargen, die seit diesem Jahr im Mädchen- beziehungsweise Frauenfußball kooperieren.

55 Mädchen hatten sich aus der Grundschule in Langenargen angemeldet, 38 hatten letztlich ihren Spaß bei verschiedenen kleinen Spielen und der Demonstration von Trainingseinheiten, die DFB-Stützpunkttrainer Markus Stordel durchführte. Unterstützt wurde er von Auswahlspielerin Lena Rädler aus Scheidegg, die inzwischen in der höchsten amerikanischen College-Liga für die Universität von Louisiana spielt. Autogramme von ihr waren bei den Mädchen an diesem Tag sehr begehrt.

Diana Kienle, die Referentin für Mädchensport im WFV, und Susanne Kranz, die Vertreterin für Frauen- und Mädchensport im Bezirk, waren begeistert von der Resonanz. „Die Erfahrung zeigt, dass im Anschluss an solche Tage immer eine Reihe von Mädchen zu den Vereinen finden. Wir wissen von einem Fall, wo ein Verein eine komplette Mädchenmannschaft daraus rekrutieren konnte“, berichtet Diana Kienle. Sie hofft, dass die aktuell stattfindende EM der Frauen in England dem Mädchenfußball einen weiteren Schub verleihen wird.

Die Kinder wurden vom Verband mit einheitlichen Shirts ausgestattet, durften bei einem Quiz interessante Preise gewinnen und freuten sich über einen Button mit dem Konterfei der aktuellen Ailinger Nationalspielerin Giulia Gwinn. Die Juniorenleiterin des FV Langenargen, Evi Reiner, versorgte die Kinder mit reichlich Obst, welches Kaufland Tettnang kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.