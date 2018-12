Tabellenführer ist zu Gast

Am Samstagabend (20 Uhr) empfangen die Bezirksklasse-Handballer der HSG Langenargen-Tettnang I den Tabellenführer Gerhausen II im Sportzentrum Langenargen. Gerhausen hat in der laufenden Saison erst eine Niederlage eingesteckt (gegen Wangen II) und kommt geht leicht favorisiert ins Spiel. Die HSG ist zwar heimstark, musste zuletzt aber zwei Niederlagen hinnehmen.

In der Tabelle fiel Langenargen-Tettnang in der Folge auf Platz vier zurück. Zwar beträgt der Rückstand auf Platz zwei nur zwei Zähler, doch vielleicht hilft die neue Ausgangslage, Druck von der Mannschaft zu nehmen. Der HSG-Trainer Clemens Balle hatte den Dezember vor den beiden Niederlagen als „Monat der Wahrheit“ bezeichnet und somit auch eine Erwartungshaltung an sein Team formuliert. „Vielleicht kann die Mannschaft nach den beiden Niederlagen jetzt wieder befreit aufspielen“, hofft Balle. Als Außenseiter spielt sich’s womöglich leichter gegen den Tabellenführer als wenn man sich selbst als ersten Verfolger sieht.

„Gegen Gerhausen II zu gewinnen, wäre natürlich ein Big Point“, weiß Clemens Balle. Im Hinspiel zum Saisonauftakt unterlag die HSG knapp mit 23:25. Das Ergebnis lässt eigentlich hoffen. Allerdings sind seither etliche Wochen ins Land gegangen, in denen Gerhausen II äußerst erfolgreich war. Andererseits: „Auch wir haben uns seit September weiterentwickelt“, sagt Clemens Balle.

Zuvor, um 18.10 Uhr, treffen die „Hippos“, also die HSG III, auf den Tabellennachbarn Isny. In der Vorwoche hatte die HSG II gegen die Allgäuer 24:21 gewonnen; jetzt gibt es gewissermaßen die Neuauflage. Auch die männliche A-Jugend trifft auf Isny, und zwar um 16.20 Uhr. Um 14.40 Uhr empfängt die männliche B-Jugend die SG Ulm&Wiblingen; die männliche C-Jugend ist um 13.10 Uhr gegen Wangen dran.

Die gemischte E-Jugend eröffnet den Heimspieltag in Langenargen um 10 Uhr mit einem ganzen Spieltag. Am Sonntag trifft dann noch die gemischte D-Jugend auf Ailingen (15.50 Uhr) und die weibliche C-Jugend spielt im Anschluss (Anwurf 17.10 Uhr) gegen Lindenberg.