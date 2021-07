Szymanowski-Quartet glänzt zusammen mit Severin von Eckardstein

Ein außergewöhnliches Konzert mit Kammermusik in Reinkultur erlebten die Zuhörer im Münzhof zur Halbzeit der diesjährigen Reihe der Schlosskonzerte. Dem Szymanowski-Streichquartett gelang es zusammen mit dem Pianisten Severin von Eckardstein, durch sensibelstes Miteinander einen faszinierenden, stimmungsvollen Gesamtklang zu erschaffen. Wieder ein Glücksgriff von Veranstalter Peter Vogel, der dieses Ensemble zusammengebracht hat.

Im Streichquartett Nr. 10 Es-Dur von Antonin Dvorák spürte man, dass das Karol-Szymanowski-Quartet, gegründet 1995, nach seinem „Jahr der Erneuerung“ 2020 noch mehr zusammengewachsen ist. So lebten die beiden Ecksätze von delikat ausgespielten Nuancen. Breit angelegte Flächen in zartem Piano gingen in markantes Staccato-Spiel über. Blind aufeinander eingespielt wechselten die Motive vom Violinenpaar, Agata Szymczewska und Robert Kowalski, zu Volodia Mykytka, Viola, und Karol Marianowski, Cello. Musikantisch, die kontrapunktischen Finessen auskostend, die Akzente klar gezeichnet und genießerische, melancholische Einschübe ergaben eine gelöste Stimmung im Kehraus des letzten Satzes. Ganz in ihrem Element waren die aus Polen und der Ukraine kommenden Streicher im zweiten Satz des „slawischen“ Quartetts. Wie es sich für eine „Dumka“ (slawischer Tanz) gehört, standen sich zwei sehr gegensätzliche Teile gegenüber: liebliches Andante, gerader Takt im vierstimmigen Satz – virtuoses Vivace, ungerader Takt in tänzerischer Leichtigkeit. In bestechend einheitlicher Klangfarbe entstand aus der einfachen, volkstümlichen Melodie in der „Romanze“ ein zauberhaftes Andante im fließenden 6/8-Takt.

Das Klavierquintett Es-Dur op. 44 hat Schumann in kurzer Zeit im Herbst 1842, dem berühmten „Kammermusikjahr“, komponiert und damit die sinfonische Klavierquintett-Gattung begründet. In vollem Klang, zupackender Energie der hymnisch klingende Einstieg des nun durch Severin von Eckardstein am Klavier zum Quintett erweiterten Ensembles. Eine lyrische Cello-Kantilene leitete zum zweiten, schwebenden Thema in verhaltener Tongebung. In der stark kontrastierenden Durchführung blühte die Virtuosität des Pianisten zum ersten Mal auf. Schließlich ist das Quintett der berühmten Pianistin Clara Schumann gewidmet. Der langsame zweite Satz „In modo d’una Marcia“, dem Kernstück des gesamten Werkes, begann mit dunkel gefärbten Streichern des stockenden Hauptthemas. Trefflich vom Klavier mit Akkorden für den Trauermarsch rhythmisch unterstützt. Nach gefühlvollem Dur Einschub im behutsam ausgespielten Legato und Marsch-Wiederholung stützte sich Eckardstein in brillant ausgespielte Skalen im starken Forte. Die Streicher antworteten mit scharfen Kanten in diesem Agitato-Teil. Die letzte Wiederholung des Trauermarsches ließ das Quintett mit leisen Tönen verschwinden. Bravourös, mit klarem Anschlag, gestaltete der Pianist die auf- und abwärtsjagenden Läufe im Scherzo. Eckardstein spielte aber die Streichergruppe nie an die Wand, sondern war ein einfühlsamer, sich dem Gesamtklang unterordnender Mitspieler. Das Finale lebte von gekonnten rhythmischen Akzenten im heiteren Tanzcharakter. Nach einem kleinen Fugato führte eine zügige Coda zum strahlenden Schlussakkord. Lange anhaltender Applaus für eine im Gedächtnis bleibende Aufführung.