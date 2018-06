SZ-Podiumsdiskussion ist komplett ausgebucht

Von wegen Politikverdrossenheit! Zumindest in Langenargen ist davon kurz vor der Bürgermeisterwahl am 30. September nichts zu bemerken. Die Podiumsdiskussion der Schwäbischen Zeitung mit den sechs Bewerbern Achim Krafft, Marco Ludwig, Christina Köhler, Uwe Bidlingmaier, Michael Nachbaur und Ralf Peterka am kommenden Dienstag im Münzhof ist jedenfalls komplett ausgebucht.

Weil wir mit regem Interesse gerechnet haben, baten wir vorab um Anmeldung. Den Ansturm, der daraufhin erfolgte, hatten wir allerdings nicht auf dem Plan. Die Folge: Der Münzhof ist schon jetzt voll belegt, wir können keine Reservierungen mehr annehmen und auch nur den Besuchern Einlass gewähren, die bereits angemeldet sind. Wir bitten um Verständnis. Unser Versuch, kurzfristig in die Turn- und Festhalle auszuweichen, schlug leider fehl, weil diese bereits vergeben ist.

Wenn Sie bei der SZ-Podiumsdiskussion nicht dabei sein können, sich die sechs Bewerber aber unbedingt aus der Nähe anschauen wollen, haben Sie dazu noch eine Gelegenheit: Die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde findet am Mittwoch, 19. September, um 20 Uhr statt. Veranstaltungsort ist dann die Langenargener Turn- und Festhalle.