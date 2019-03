Strandbad macht frühestens im Juni auf

Dank Hoch „Hannelore“ ist zwar der Frühling in Sicht, die Eröffnung des Langenargener Strandbades verschiebt sich allerdings. Der Grund: Um unter anderem Barrierefreiheit und weitere Liegeplätze zu schaffen, saniert die Gemeinde für 220 000 Euro die Außenanlage. Deshalb macht das Bad nicht wie gewohnt im Mai, sondern frühestens im Juni auf – dann mit der Fachfirma PVM aus Illmensee als Betreiber. Der Gemeinderat segnete die Planung in seiner Sitzung am Montag einstimmig ab.

Ursprünglich sollte das Strandbad in zwei Bauabschnitten bis 2023 für etwa zwei Millionen Euro saniert werden. Größtes Teilprojekt wäre ein Kleinkinderbecken mit Technikgebäude gewesen. Weil aber die Kosten zu explodieren drohten, entzog der Gemeinderat im April 2018 dem Planungsbüro aus Bad Urach den Auftrag und verschob den Bau des Beckens. „Fünf Jahre plus. Die Realisierung liegt außerhalb des mittelfristigen Finanzplans“, antwortete Bürgermeister Achim Krafft am Montag auf die Frage, wann mit einer Umsetzung zu rechnen ist.

Wie die abgespeckte Sanierung aussieht, stellte Landschaftsarchitekt Siegfried Janisch aus Langenargen vor, der die Planung der Außenanlage übernommen hat. Bereits seit 2018 umgesetzt sind ein barrierefreier Zugang zum Becken und die Entfernung der Buchshecke im Eingangsbereich. Jetzt soll unter anderem die ungenutzte Stahlpergola am westlichen Rand abgebaut und der Rettungsweg, der bislang mitten durch die Liegewiese führt, dorthin verlegt werden. Außerdem erhält die Terrasse am Kiosk einen neuen Holzbelag, wird um vier Meter Richtung See erweitert und auf Stahlstelzen gestellt. Nach der Saison ist die Konstruktion wieder abzubauen.

Sandspielplatz wird verlegt

Der Wasserspielplatz zwischen Becken und See wird aufgefrischt, bleibt dem Planer zufolge aber erhalten. Der Sandspielbereich für Kleinkinder wird nicht, wie zunächst vorgesehen, vom Kiosk zum Wasserspielplatz verlegt, sondern in den hinteren, westlichen Bereich – wie von Andreas Vögele (CDU) vorgeschlagen und von der Mehrheit des Gemeinderates beschlossen. Gegen die Verlegung stimmten Susanne Porstner (Freie Wähler), Charlie Maier und Herbert Tomasi (SPD) sowie Ulrich Ziebart und Silke Falch (Grüne). Ebenfalls auf der Agenda: Podeste als Liegefläche, Überarbeitung der Bepflanzung, Ersatzbepflanzung für drei gefällte Bäume, Modellierung des Geländes im Bereich der Liegewiesen, Sonnensegel und Schirme als Schattenspender.

Die Planung, die mit Regierungspräsidium Tübingen, Landratsamt und Institut für Seenforschung vor Ort begutachtet und zur wasserrechtlichen Genehmigung eingereicht worden ist, kam prinzipiell an. Joachim Zodels (Freien Wähler) Fazit: „Die Planung ist sehr gut, vor allem müssen wir dringend für Barrierefreiheit sorgen.“

Silke Falch (Grüne) sprach sich vor dem Hintergrund, dass der Bau des Kleinkinderbeckens auf sich warten lässt, dafür aus, andere Möglichkeiten für den Nachwuchs zu schaffen. Siegfried Janisch erklärte, dass die Detailplanung noch nicht abgeschlossen sei, versicherte aber: „Für Kleinkinder werden wir auf jeden Fall etwas machen.“

Neuer Betreiber stellt Ideen vor

Aufblasbare Bälle, in denen Kinder über das Wasser rennen, Trampoline in Becken oder See, Tauchscooter: Tobias Kubenz hat einiges im Angebot, um den Spaßgrad im Langenargener Strandbad zu erhöhen. Seine Firma PVM mit Sitz in Illmensee übernimmt wie berichtet den Betrieb des Bades, sobald die Sanierung der Außenanlage abgeschlossen ist. Die drei Buchstaben PVM stehen für Personal, Veranstaltung, Marketing – und was das P angeht, hat der Chef in der Gemeinderatssitzung am Montag versprochen: „Es wird immer genug Personal vor Ort sein, wir halten uns an die entsprechenden Richtlinien und sichern einen reibungslosen Ablauf zu.“

Außerhalb der Saison sollen Veranstaltungen beispielsweise zu Halloween oder ein Weihnachtsmarkt dafür sorgen, dass im Strandbad was los ist. Fachgebiet von PVM sei der Bäderbetrieb, bei Bedarf übernehme die Firma auch die Gastronomie. Ein Wechsel sei eigentlich nicht angedacht, erklärte Hauptamtsleiter Klaus-Peter Bitzer: „Wir sind derzeit im Gespräch mit der Pächterin.“

Weil der Fachkräftemangel im Bäderbereich Langenargen zuletzt große Probleme bereitete, hatte der Gemeinderat beschlossen, den Betrieb von Strand- und Hallenbad an PVM zu vergeben. Kostenpunkt: 288 500 Euro pro Jahr.