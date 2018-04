Strandbad: Gemeinderat zieht Reißleine

300 000 Euro teurer: Der Langenargener Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend mehrheitlich die geplante Sanierung des Strandbads ausgesetzt und dem Planungsbüro den Auftrag entzogen. Der Grund: Weil zwingend geboten war, aufgrund der Kostenentwicklung „die Reißleine zu ziehen“, betonte CDU-Fraktionschef Ralph Seubert.

Für den ersten Bauabschnitt waren Kosten in Höhe von 1,19 Millionen Euro veranschlagt, die mitlerweile auf mehr als 1,5 Millionen anwachsen sollten. Der neue Plan: Der Bau eines Kinderbeckens mit Technikgebäude wird jetzt in einem zweiten Bauabschnitt mit einem anderen Planer erfolgen.

„Schwere Entscheidung“

Das Gremium zeigte sich äußerst verärgert über das bisherige Büro, mit dem sich die Kosten derart erhöhten und sich die Umsetzung so verzögerte, dass die Fertigstellung die kommende Saison blockiert hätte. Grünen-Fraktionschef Ulrich Ziebart nannte die Verschiebung der Sanierung eine „schwere Entscheidung“, nachdem man viel Herzblut und Kreativität in die Verbesserung gesetzt hatte. Das jetzt beschlossene Vorgehen sei jedoch richtig, jetzt gelte es, den zweiten Bauabschnitt im Blick zu behalten und ihn mit Inhalt und guter Planung zu füllen.

Dem neuen Vorgehen stimmte auch CDU-Gemeinderat Rainer Terwart zu, der sich vom Planungsbüro „äußerst strapaziert“ sah und dessen Vorgehen als „nicht tolerierbar“ bezeichnete. Die Sanierung des Strandbads konzentriert sich nun zunächst auf landschaftsgestalterische Maßnahmen und die Verbesserung der Infrastruktur. Dafür genehmigte der Rat Ausgaben in Höhe von 500 000 Euro. Geplant sind unter anderem die Erweiterung der bewirtschafteten Terrasse in Richtung See und Liegewiese, deren Aufwertung im südwestlichen Bereich durch inselartige Holzdecks, dem Bau eines Holzdecks mit unterschiedlichen Höhenlagen im Bereich des bisher geplanten Kinderbeckens, der Aufwertung des Wasserspielplatzes durch weitere Attraktionen oder der Errichtung von Spinden und Liegenverwahrmöglichkeiten.

Im Zuge der Sanierung bereits umgesetzt sind ein barrierefreier Zugang zum Becken und zur Schwimmmeisterin im Bereich des östlichen Umkleidegebäudes, die Entfernung der Buchshecke im Bereich des Zugangs und die Vorbereitung eines provisorischen schwellenfreien Zugangs zu den neuen Spinden.