Stockschützen aus Stuttgart-Vaihingen gewinnen den Montfortcup der Extraklasse

Einen Montfortcup der Extraklasse erlebten die Stockschützen und Zuschauer am vergangenen Wochenende auf den heißen Asphaltbahnen im Sportzentrum Langenargen. Das größte Teilnehmerfeld der Geschichte mit starken Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die brütende Hitze und die Umsetzung des Corona-Schutzkonzeptes, an welches Vorstand Alfons Göppinger bei seiner Eröffnungsrede appellierte, verlangte den Teilnehmern einiges ab.

Dennoch entwickelte sich beim Herrenturnier ein spannender Wettkampf mit vielen hochklassigen Partien, wobei nicht immer die Favoriten als Sieger vom Platz gingen. Dies galt vor allem für den aktuellen Champions-League-Teilnehmer TSV Peiting, der sich immer wieder Patzer leistete und am Ende nicht über einen sechsten Platz im 15er-Feld hinauskam. Besser machten es die Oberbayern vom SV Weichs, die lange mit um die Spitze kämpften und sich mit Platz drei auf dem Stockerl belohnten.

Den hätte gerne auch der Gastgeber aus Langenargen gehabt, der mit Sportwart Raffael Tomasi, Philipp Fritsch, Christian Späthe, Joe Beck und dem Neuzugang Marcel Porst unter dem Namen DESV-Auswahl antrat, da der Spielerpass von Europameister Porst noch nicht umgeschrieben ist. Lange Zeit sah es auch danach aus, dass das Ziel Podest erreicht werden könnte, denn der Mitfavorit startete mit sechs aufeinanderfolgenden Siegen fulminant ins Turnier. Aber gleich vier Niederlagen in Serie ließen alle Träume vom Cupgewinn frühzeitig platzen.

Da half es auch nichts mehr, dass die Langenargener die restlichen vier Spiele wieder gewannen und dabei auch den späteren Turniersieger Stuttgart-Vaihingen schlugen. Denn der schwäbische Champions-League-Teilnehmer gab sich in der Folge keine Blöße mehr und hielt auch den ärgsten Verfolger, Titelverteidiger Breitenwang/Tirol, bis zum Ende in Schach. Mit 24:4 Punkten durfte Stuttgart-Vaihingen bei der Siegerehrung den neuen Montfortcup-Wanderpokal verdient und unter den Augen von Christian Lindner, Präsident des International Federation Icestocksport (IFI), in Empfang nehmen. Lindner zeigte sich begeistert vom Montfortcup und plauderte bezüglich der wahrscheinlichen Olympiateilnahme 2026 in Italien und der damit notwendigen Reformen des Eisstocksports ein wenig aus dem Nähkästchen.

Am Sonntag standen die Mixed- und Duo-Wettbewerbe an. In der Besetzung Buzzy Göppinger, Moni Bucher, Roland Götze und Philipp Fritsch mischte beim Mixed-Turnier auch ein Team vom gastgebenden ESC mit, welches sich aber weder in der Vorrunde, noch bei den sogenannten Bahnenspielen (Endrunde) konstant zeigte und mit Platz fünf am Ende den Kampf um den Glas-Wanderpokal anderen überließ. Das Finale entschied die CDE Dornbirn gegen Stuttgart-Vaihingen für sich.

Auch im Duo-Wettbewerb gab es einen Überraschungssieger aus Vorarlberg. Hier holte sich der ESSV Lustenau (Karl Schmid, Alexander Köppe) vor Nenzing den Gesamtsieg. Platz drei sicherte sich am Ende noch der EC Krefeld, der sich punktgleich mit Friedrichshafen knapp aufs Podest rettete.