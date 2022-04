Stimmenakrobat Peter von Kron kommt nach Langenargen

Krisen sind eine große Herausforderung. Auch für Prominente. Im Programm „Fast wie echt – Promis in der Krise“ geht Peter von Kron alias Thomas Gottschalk humoristisch der Frage nach, wie Prominente mit der Krise umgehen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 11. Mai, um 20 Uhr im Münzhof in Langenargen statt.

Im rund eineinhalbstündigen Programm mit Parodien, akustischen und optischen Karikaturen und intelligentem Sprachwitz schlüpft Peter von Kron in die verschiedensten Promis aus Politik, Kultur, Sport und Showbusiness hinein, oder besser gesagt, diese in ihn, heißt es in einer Ankündigung. Der promovierte Doktor, der seine Dissertation über den Schweizer Kabarettisten Emil Steinberger geschrieben hat, kommt seinen prominenten Originalen in Mimik, Gestik sowie anderen Persönlichkeitsmerkmalen so verblüffend nah, dass man bei geschlossenen Augen oftmals meint, sie ständen leibhaftig auf der Bühne.

Ein paar Beispiele: Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Karl Lauterbach analysieren in einer kontroversen und lebendigen Diskussion mit Moderator Reinhold Beckmann die gegenwärtige Lage. Dann sind da Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Florian Silbereisen, die als Juroren eines Kanzler-Castings eine geeignete Persönlichkeit suchen, die Deutschland sicher in die Zukunft führen soll.