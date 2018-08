Stau auf der B 31: Laster streift Motorradfahrer

Ein Unfall mit einem Lastwagen ist für einen 78-jährigen Motorradfahrer glimpflich ausgegangen: Er blieb beinahe unverletzt. Der Motorradfahrer bog am Montag um 15.15 Uhr bei Oberdorf auf die B 31 ein – und übersah dabei den herannahenden Lkw. Das Motorrad fuhr mit geringer Geschwindigkeit und wurde vom Laster seitlich gestreift. Der 78-jährige Fahrer stürzte, musste aber nicht einmal ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Motorrad entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, der Schaden am Lkw wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Bis zur Räumung der Unfallstelle um 16.30 Uhr kam es zu Staus auf beiden Seiten der Bundesstraße.