Statistisch gesehen: 7746 Langenargener kriegen 38 Kinder

„Statistik ist wie ein spanisches Gasthaus: Jeder findet darin das, was er sucht.“ Der deutsch-französische Opernintendant Jean-Claude Riber ist offenbar überzeugt, dass Datenmaterial vor allem dazu dient, um sich zu bedienen.

Wem ebenfalls der Appetit nach einer Portion Fakten ist, der sollte ganz einfach einen Blick in den Jahresbericht 2012 der Gemeinde Langenargen werfen. Denn in dem jetzt erschienenen Heftchen ist nicht nur in Wort und Bild dokumentiert, was im vergangenen Jahr geschehen ist, sondern als Nachschlag gibt es auf den hinteren Seiten auch noch ein paar interessante Zahlen.

Los geht’s mit dem Gemeinderat. 2010 hatte das Gremium zehn Sitzungen, in denen insgesamt 125 Punkte auf der Tagesordnung standen, ein Jahr später kamen die Räte 13 Mal zusammen, um 152 Gemeindeangelegenheiten zu beraten. 2012 waren es elf Sitzungen und 141 Tagesordnungspunkte. Und diese Themen standen unter anderem an: die Fertigstellung der Kinderkrippe „Zwergenhaus“, das Bauvorhaben in der Schulstraße 15, ehemalige Metzgerei Ungelert, die Umbaupläne für das Hotel Schiff und natürlich die Bürgermeisterwahl.

Apropos Bürgermeister: Rolf Müller, der Ende vergangenen Jahres verabschiedet worden und aus dem Amt geschieden ist, liefert mit Sicherheit die bemerkenswerteste Ziffer. Er hatte seinen Dienst im Langenargener Rathaus am 1. Januar 1983 angetreten und damit sage und schreibe 30 Jahre lang die Geschicke des Ortes gelenkt. Da muss sich sein Nachfolger Achim Krafft, der am Montag beim Jahresempfang vereidigt worden ist, richtig ins Zeug legen, sollte er diesen Wert annähernd erreichen wollen.

Um die Wiederwahl zu sichern, gilt es zum Beispiel, eine mächtige Gruppe zu überzeugen: nämlich die Einwohner. Deren Zahl hat im Vergleich zu 2011, als es 7682 waren, leicht zugenommen und liegt bei 7746. Von ihnen leben 6221 direkt in Langenargen, 723 im Bierkeller-Waldeck und 802 in Oberdorf.

Sie alle schwächeln allerdings, was das Kinderkriegen betrifft. 37 Sterbefällen, die es zu betrauern gab, stehen lediglich 38 Geburten gegenüber, die das Amt für öffentliche Ordnung 2012 beurkundet hat. Ein Jahr zuvor waren es immerhin 62, und 2010 sogar 67. Die Schüler, die die Franz-Antons-Maulbertsch-Schule besuchen, werden ebenfalls immer weniger. 2009 drückten dort 306 die Schulbank, im vergangenen Jahr waren es 273.

Mehr Gäste übernachten öfter

Stetig aufwärts geht es dagegen auf einem ganz anderen Gebiet: Das Amt für Tourismus registrierte 233840 Übernachtungen und 44541 Gäste, die im Schnitt 5,3 Tage blieben. 2011 übernachteten 43108 Touristen 230738 Mal in Langenargen. Die logische Folge: Auch im Strandbad war deutlich mehr Betrieb. An 125 Öffnungstagen kamen 72974 Besucher zum Baden. In der Saison zuvor nutzen 70427 Gäste die Einrichtung, und das an 126 Tagen.

Und um schließlich wieder auf den Opernintendanten Jean-Claude Riber zurückzukommen: Bei diesem Statistik-Menue müsste tatsächlich für jeden Geschmack etwas dabei sein. Na dann: Guten Appetit!