Starpianistin kehrt nach Langenargen zurück

Die junge Pianistin Claire Huangci ist am Bodensee fast schon zu Hause. Sie spielte 2007, 2009 und 2013 im Rahmen des Internationalen Festivals junger Meister umjubelte Konzerte in Lindau, Konstanz und Bregenz, gewann 2012 den ZF-Musikpreis und trat mehrfach mit dem Vorarlberger Symphonieorchester und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz auf. Am Freitag, 17. Juli, gibt sie zwei Konzerte im Münzhof. Um 18.30 und um 20.30 Uhr spielt sie Werke von Chopin und Beethoven.

Als regelmäßiger Gast der Langenargener Schlosskonzerte begeistert sie ihr Publikum durch die Mischung von brillanter Virtuosität, tiefem Empfinden und souveräner Gestaltungskraft, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Damit trotz eingeschränkter Sitzplatzzahl möglichst viele Besucher die Konzerte im Münzhof erleben können, spielen die Künstler zweimal. Karten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder im Internet.

Huangci startete als Wunderkind, schon mit acht Jahren errang sie die Goldmedaille im World Piano Competition in Cincinnati. Seitdem erobert sie die Bühnen der Welt. Sie gewann nicht nur 2018 den renommierten Concours Géza Anda und 2009 und 2010 die Chopin-Wettbewerbe in Darmstadt und Miami oder den zweiten Preis beim ARD-Wettbewerb 2011. Sie konzertierte auch mit namhaften Klangkörpern wie dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter Roger Norrington und dem Vancouver Symphony Orchestra in Konzertsälen wie der Carnegie Hall New York, dem Wiener Konzerthaus und der Oji Hall Tokyo.

In Langenargen wird sie zunächst mit Chopins zweiter Klaviersonate den schmalen Grat zwischen poetischer Wehmut und abgrundtiefem Schmerz ausloten. Im Zentrum des Werks steht der berühmte „Marche funèbre“, der in fahlen Moll-Akkorden Bilder eines Trauerzugs beschwört. Der Einleitungssatz eröffnet mit rätselhaften Dissonanzen, im zweiten trifft kühne Originalität auf ein träumerisches Scherzo und das Finale huscht fast geisterhaft vorbei. Ganz anders im Charakter ist Beethovens Pastorale. Der Komponist nannte seine sechste Sinfonie „Pastoral-Sinfonie oder Erinnerungen an das Landleben“, sie zeichnet Empfindungen im Rahmen der Natur und ahmt lautmalerisch Vogelstimmen, Bachgeplätscher oder auch Gewitter nach, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bearbeitung für Klavier von Franz Liszt ist für ihre Komplexität und technische Schwierigkeit berüchtigt.