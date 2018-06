Starkregen kann die Stimmung beim Jedermannturnier des ESC nicht trüben

Die Wettervorhersagen ließen nichts Gutes ahnen. Doch wieder einmal kam es zunächst anders als vermutet. Der prognostizierte Dauerregen blieb zunächst einmal aus, sodass das 27. Jedermannturnier der Eisstockschützen des ESC Langenargen pünktlich gestartet werden konnte. Die Segler holen sich letztlich den neuen Wanderpokal, der Dool Trupp ergattert als Letzter den „Schwarzwurstpreis“.

ESC-Vorsitzender Alfons Göppinger begrüßte unter den 20 Mannschaften mit ihren knapp 100 Stockschützen auch vier Turnierneulinge mit den „Häfler Schützen“, dem „Dool Trupp“, den „Beckenstoßern“ und „TTT – Tolle Takt Tanten“.

In zwei Gruppen mit je zehn Mannschaften wurde in fröhlichem Miteinander hart, aber fair um Punkte und Siege gekämpft. Die Leistungen aller Teilnehmer waren laut Veranstalter grandios. Dank eines ausgewogenen Trainingsprogramms in den vergangenen Wochen waren alle auf den Punkt bestens gelaunt, topfit und hochmotiviert. Dies führte zu einem äußerst abwechslungsreichen und spannenden Turnierverlauf.

Spannendes Finale

Nach acht von zwölf zu spielenden Runden setzte allerdings Starkregen ein. Die Veranstalter verkürzten den Turniermodus, sodass lediglich das Finale um den Turniersieg mit den zu diesem Zeitpunkt die jeweilige Gruppentabelle anführenden Teams sowie das Spiel der aktuellen Gruppenletzten um die Schwarzwurst ausgetragen wurden.

In einem spannenden Finale behielten die nervenstarken „Segler“ aus Langenargen gegen die „Häfler Schützen“ schließlich mit 18:12 Punkten die Oberhand. Die „Argenhexen 2“ überließen der „Dool Trupp“ mit einem 20:8 den begehrten Schwarzwurstpreis.

Die Platzierung:

1. Segler,

2. Häfler Schützen,

3. Beckenstoßer,

4. Buzzys Buabe,

5. Fanfarenzug,

6. Angelsportverein,

7. Looping Louie,

8. Hells Hefe Bitte,

9. Hexen Herren,

10. Hexen Damen,

11. Finanzamt,

12. Sportfreunde Oberdorf,

13. Tennis Herren 30,

14. Fortuna Arguna,

15. Kulturverein,

16. Narrenzunft Nonnenhorn,

17. Handball Hippos LA,

18. TTT-Tolle Takt Tanten,

19. Argenhexen 2,

20. Dool Trupp.