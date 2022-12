Starklarinettist in der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Star hautnah – das war am 16. Dezember an der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) in Langenargen zu erleben. Professor Thorsten Johanns, der an der Musikhochschule Weimar Klarinette lehrt, wurde vom Sinfonieorchester Friedrichshafen als Gastsolist für ihr diesjähriges Konzert verpflichtet. Der Verein „Rhapsody in School“ hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Schule, eine direkte Begegnung mit solchen Künstlern zu ermöglichen. Auf diesem Wege kam der Schulbesuch an der FAMS zustande.

Thorsten Johanns besuchte zunächst die Kinder der Klassenstufe 3 und anschließend auch die der Klassenstufe 4. Dabei spielte er nicht nur Teile seines Solowerkes, des zweiten Konzerts für Klarinette in Es-Dur von Carl Maria von Weber. Daneben gab er auch israelische Musik, die Katze aus Peter und der Wolf und die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin zum Besten.

Die Kinder erfuhren auch, wie die Klarinette aufgebaut ist, wie der Ton erzeugt wird und verändert werden kann und schließlich auch, was man alles machen muss, um in einer solchen Professionalität Musik machen zu können.

Die Klarinettenkinder der Bläserklasse der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule durften gemeinsam mit Thorsten Johanns musizieren und Weihnachtslieder zum Besten geben. Den Abschluss bildete das Klarinettenduett von Conradin Kreutzer, bei dem Michael Bucher gemeinsam mit Thorsten Johanns spielen durfte.

Es war ein sehr spannender und lehrreicher Besuch für alle Beteiligten. Vielen Dank an Thorsten Johanns für die Bereitschaft zu kommen, dem Verein „Rhapsody in School“, solche Künstler zu vermitteln und dem Kulturbüro Friedrichshafen für die Koordination vor Ort.