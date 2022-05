Starke Leistungen der Langenargener

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der TC Langenargen konnte eine erfolgreiche Tenniswoche verzeichnen: 6 Siegen stehen nur 2 Niederlagen entgegen. Den Auftakt machten die U12-Kids, die auf heimischer Anlage den SC Friedrichshafen mit 5:1 besiegten. Die U15-Junioren kamen nach ihrem Aufstieg zu einem 6:0-Erfolg beim TC Friedrichshafen. Die U18-Juniorinnen hatten dagegen beim TCF das Nachsehen. Die entscheidenden Doppel gingen an die Häfler, somit gab es ein 2:4 aus Langenargener Sicht. Die gleichaltrigen U18-Junioren dagegen feierten in Steinhausen einen 4:2-Auswärtserfolg. Die Herren Aktiv untermauerten am Sonntag ihre Aufstiegsambitionen beim 9:0-Sieg gegen Ailingen und führen weiter die Tabelle an. Ebenso konnten die Herren 30 beim 7:2 gegen Leutkirch einen Erfolg verbuchen. Einen unerwarteten Sieg feierten die Damen 40-1 beim 6:3-Erfolg gegen Burgrieden. Die Herren 40-2 hatten das Nachsehen nach 3 verlorenen Matchtiebreaks gegen Birkenhard und verloren ihre Partie mit 2:7. Nichtsdestotrotz ist man mit dieser Bilanz sehr zufrieden und freut sich schon auf die nächsten Spiele nach den Pfingstferien. Dann greifen auch die anderen 8 Mannschaften ein, die ihre Partien zumeist auf der Verbandsebene austragen.