Starkbierfest: Super Stimmung und Luft nach oben

„Da war tatsächlich noch Luft nach oben, was die Besucherzahl angeht. Die Stimmung unter den rund 80 Gästen dagegen war sensationell.“ So lautet das Fazit von Albert Stohr vom Dorfgemeinschaftshaus-Verein (DGH) über das Starkbierfest am Samstagabend im Rahmen der 1250-Jahrfeier. Der Rahmen stimmte. Mit viel Liebe zum Detail haben die Mitglieder des Vereins und weitere Helfer das Dorfgemeinschaftshaus in eine zünftige Stube verwandelt. „Nicht nur aufgrund des Festaktes zum Jubiläum der drei Argentalgemeinden am Donnerstag durften wir davon ausgehen, dass das Starkbier- und Metfest gut ankommen würde. Von den rund 160 Gästen, die wir durchaus erwartet hatten, kamen schließlich nur 80, die aber für einen grandiosen Abend sorgten“, sagte Franz-Josef Dillmann, Vorsitzender des DGH-Vereins. Wie Albert Stohr sagte, habe jeder Gast eine „Halbe“ Starkbier sowie ein Gläschen Metbier erhalten, „quasi, um gleich gut reinzukommen, bevor die Jüngsten im Publikum in Dirndl oder Lederhosen über die Tanzfläche wirbelten“.