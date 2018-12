Standort für Verwaltung und Räte alternativlos

Den Neubau einer Manipulationsfläche samt Halle mit gekiestem Freibereich hat der Gemeinderat am Montag mehrheitlich beschlossen. Die sogenannte Manipualtionsfläche soll zur Lagerung von besipielsweise Schutt oder Kies genutzt werden. Hintergrund des Beschlusses ist, dass die Fläche im Bereich „Hölle“ aufgegeben wurde, der angedachte Standort am „neuen Bauhof“ laut Verwaltung derzeit noch genehmigungsrechtlich in der Schwebe liege und somit nur mittelfristig umgesetzt werden könne. „Wir haben alle eventuell möglichen Standorte in unsere Überlegungen miteinbezogen und sind letztlich zum Ergebnis gekommen, dass das Sportplatzareal am besten geeignet ist“, sagte Bürgermeister Achim Krafft.

Die Einrichtung einer neuen temporären Fläche für die Zwischenlagerung von Schüttgut wie Bau- und Grünmaterialen samt Unterbringung von Gerätschaften in einer einfachen Stahlhalle als Zwischenlösung bis zum Bauhofbau wird laut Gemeinderatsbeschluss in zwei Abschnitten im südlichen Randbereich des Sportzentrums erfolgen. Dabei diskutierten die Räte auch darüber, ob ein Wiederaufbau der abzubrechenden Fahrzeughalle am Standort Bauhof wirtschaftlich sei. „Der Wiederaufbau dieser Halle mit den erforderlichen Anpassungsarbeiten ist unwirtschaftlich, zudem kann auf die bestehende Halle keine Photovoltaikanlage installiert werden“, sagte Bürgermeister Krafft. Alternativ beschloss das Gremium den Neubau einer reduzierten Stahlhalle mit leicht gedämmtem Dach und einer Trapezblechfassade samt Pflasterbelag.

Laut Verwaltung könnten dort neben dem Großflächenmäher für den Sportplatz auch Materialien von Vereinen, von Mini-LA und von der Gemeinde aus dem „Economat“, welcher über kurz oder lang aufgrund seiner Baufälligkeit abgerissen werden müsse, untergebracht werden. „Der Bedarf an Lagerflächen ist zweifelsfrei da. Somit wäre die Halle im Gegensatz zur Manipulationsfläche keine Interims-, sondern eine wohldurchdachte, dauerhafte Lösung“, sagte Krafft.

Charlie Maier (SPD) äußerte seine Bedenken zum geplanten Standort: „Ich kenne keine Gemeinde, die auf einem Sportplatz eine Lagerfläche für Schüttgut aufweist. Warum ziehen wir nicht die Fläche entlang der Bahnlinie beim ,Kohlenschuppen’ in Betracht?“. Bürgermeister Krafft entgegnete, dass dort in unmittelbarer Nähe ein Wohngebiet sei und somit der Standort nicht in Frage käme.

Christoph Brugger (FWV) sah das Sportzentrum als idealen Platz an: „Kein Landschaftsschutzgebiet, kein Wasserschutzgebiet, keine Wohnbebauung und viel Platz – besser geht es nicht“. Probleme sehe er dagegen, wie einige Räte auch, in der Zufahrt, die sicherheitstechnisch gut angelegt werden müsse.

Ulrich Ziebart (Grüne) gab zu bedenken, dass das Areal im Flächennutzungsplan als Sport- und Spielfläche ausgewiesen sei, zudem sich im Bereich der Hügel ein Biotop befinde. „Ich tue mich mit dieser Entscheidung schwer, und werde mich daher enthalten“, sagte der Fraktionsvorsitzende.

Letztlich stimmten die Räte bei vier beziehungsweise zwei Gegenstimmen der Konzeption einer Halle samt gekiestem Freibereich ebenso so zu, wie einer Konzeption zur Entwicklung einer Interimslösung „Manipulationsfläche“ Tiefbau. Für das Projekt stehen 400 000 Euro aus dem Haushalt bereit.