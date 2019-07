Stühlerücken im Gemeinderat am Uferfest-Montag

Acht Wochen nach den Kommunalwahlen am 26. Mai steht im Langenargener Gemeinderat das große Stühlerücken an. Dann sollen am Uferfest-Montagnachmittag (29. Juli) die neun scheidenden Räte verabschiedet und die neugewählten eingeführt werden. Am Ende der über vierstündigen Sitzung am Montagabend legte der Rat im vollbesetzten Sitzungssaal fest, in welcher Art und Weise und in welchem Zeitkorridor diese öffentliche Sitzung ablaufen soll. Einig war man sich über Redebeiträge der Fraktionsführer und des Bürgermeisters, die ein Zeitfenster von insgesamt einer Stunde nicht wesentlich überschreiten sollten. Beginn der Sitzung soll auf Vorschlag des Bürgermeisters bereits um 16 Uhr sein.

Bei diesem ersten offiziellen Zusammentreffen mit den Neugewählten sollen – wenn auch nicht alle – zumindest die wichtigsten Ausschüsse besetzt werden. Die führenden Positionen sollten anschließend klar sein, betonte Bürgermeister Achim Krafft. „Keinen Zwei- Stunden-Vortrag“ wünscht sich Joachim Zodel (Freie Wähler), der eingangs Redebeiträge von 15 bis 20 Minuten pro Fraktion vorschlug und damit die Zustimmung des gesamten Gremiums fand. Bernd Kleiser (CDU) regte an, wie früher das mit Humor unterlegte Wort auch an Mitglieder anderer Ausscheidender richten zu dürfen und den Ablauf dieser Sitzung nicht „generalstabsmäßig“ planen zu sollen, um anschließend gemeinsam mit den Neuen zur Nachsitzung noch das Uferfest besuchen zu können.

„Brauchen wir ein Feuerwerk?

Über Änderungen dieses 44. Langenargener Uferfests vom 26. bis 29. Juli berichtete in der Folge die stellvertretende Leiterin des Amts für Touristik, Kultur und Marketing, Friederike Geissler. So beginnt das mit den Sommerferien startende Traditionsfest am Freitagmorgen um 11 Uhr mit dem Fallschirmspringen. Offizielle Eröffnung ist am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich auf der Bühne beim Uhlandplatz. Aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen während des Festbetriebs fallen in diesem Bereich Mehrkosten an. Zudem fordert die GEMA erheblich höhere Gebühren. Um diese Mehrkosten teilweise refinanzieren zu können, wurde der Preis für das Festabzeichen von vier auf fünf Euro festgesetzt. Im Vorverkauf ist das Abzeichen 60 Cent billiger. Weitere Änderungen: Aufgrund Personalmangels wird es in diesem Jahr die Pfäläller-Bar nicht geben. Geplant ist eine Wiedereröffnung für 2020. Ein Rat bemerkte, die Vereine befänden sich mit ihren Mitarbeitern an der Grenze. Alle Bemühungen, neue Stände für das Uferfest zu akquirieren, blieben in diesem Jahr erfolglos. Ohne Resonanz blieb die Frage aus dem Gremium, ob man „ein Feuerwerk noch brauche“?

Steuereinnahmen wachsen

Deutlich besser als erwartetet gestalten sich die Steuereinnahmen der Gemeinde. Wie der Leiter der Finanzverwaltung, Josef Benz, in seinem Haushalts-Zwischenbericht hervorhob, sind die Gewerbesteuereinnahmen derzeit um über 700 000 Euro höher als geplant und liegen momentan bei etwa 5,1 Millionen Euro. Das führt unter anderem dazu, dass die weiterhin gute Steuersituation auch den Ergebnishaushalt 2018 gegenüber der Planung verbessern wird. Diese gute Situation ist auch nötig, da der Gemeinde Investitionen von 13,9 Millionen Euro (ohne Grundstückserwerb) ins Haus stehen. Darunter befinden sich das Bauhofhauptgebäude, die Hallensanierung im Bauhof oder die Ausweichhalle für Feuerwehrgebäude, die in Angriff genommen, deren große Ausgaben jedoch noch nicht angefallen sind. Für den Umbau der ehemaligen Schule Oberdorf fehlt noch die Endabrechnung. Der vorgesehene Grunderwerb mit zwei Millionen Euro konnte noch nicht bewerkstelligt werden und die vorgesehenen Straßenausbaumaßnahmen wurden noch nicht begonnen.