Sportschule Sidekick: Starke Leistungen nach langer Corona-Pause

Fünf Goldmedaillen, drei Silbermedaillen und acht Bronzemedaillen – das ist die erfolgreiche Bilanz der Sportschule Sidekick beim „World Cup Bregenz Open“ in Österreich. Den Nachwuchswettkämpfern aus Langenargen und Lindau sind damit starke Leistungen nach langer Corona-Pause gelungen. Denn es war ihr erster Wettkampf seit den Bregenzer Open 2019.

Die Bregenzer Open sind ein „Internationales offenes Martial Arts Event“ und gleichzeitig die Internationale Vorarlberger Landesmeisterschaft für verschiedene Kampfsportarten. Das Teilnehmerfeld von fast 1000 Starts stammte aus drei Kontinenten und setzte sich aus elf Nationen zusammen.

Silber in höherer Gewichtsklasse

Herausfordernd waren die Kämpfe in den Jugendklassen mit teilweise bis zu 18 Startern in der Klasse. So mussten sich die Teilnehmer harte Gefechte liefern, um unter die besten Drei zu kommen. So hatte es auch Luisa Kauper nicht leicht. In ihrer Alters- und Gewichtsklasse hatten sich nicht genügend Wettkämpfer gemeldet, so dass sie als 14-Jährige gezwungen war, bei der U18 zu starten. Umso bemerkenswerter sind ihre beiden Platzierungen: Kauper sicherte sich eine Silber- und eine Bronzemedaille. Auch Lisa Flaig musste sich im Pointfighting in einer höheren Gewichtsklasse durchsetzen und erkämpfte sich die Silbermedaille.

Zum ersten Mal mit dabei waren Elias Gleich, Gabrijel Djuric, Imanuell Augustin und Niklas Weber. Sie hatten den Mut, sich vor großem Publikum auf die Matte zu trauen und wurden gleich mit ersten Plätzen belohnt. Andreas Krug, Trainer und Leiter des Kampfsportteams Sidekick, freut sich über den Erfolg seiner Schüler: „Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unserem Ergebnis. Es waren harte, aber faire Wettkämpfe. Wir haben uns sehr darüber gefreut, nach der Corona-Pause viele bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Sportler kennenzulernen.“