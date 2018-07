Spielplatz am Kiefernweg wird saniert

Der sanierungsbedürftige Spielplatz am Kiefernweg wird für 140 000 Euro verbessert. Das hat der Gemeinderat am Montag einstimmig beschlossen. Wilfried Trapp vom gleichnamigen Planungsbüro in Kappelrodeck wurde beauftragt, zusammen mit einem Landschaftsarchitekten sein vorgestelltes Konzept umzusetzen.

Um die 50 Zuhörer – vom Säugling bis zum Rentner – verfolgten die Ratssitzung, in der Trapp sein Konzept erläuterte, in dem sich wesentliche Anregungen von Langenargener Eltern wiederfinden. Vor Ort hatte eine Bürgerbeteiligung zum Thema Spielplatzsanierung stattgefunden, bei dem Eltern ihre Ideen mit dem Planer besprechen konnten.

Wesentliche Bestandteile der Spielplatzsanierung sind der Erhalt und die Verbesserung des Schlittenhügels, ein Spielturm mit Rutschen, ein neues Klettergerüst, eine Seilbahn mit Hügelstart, Sitzgruppe, Tischtennisplatte, Schaukel, Drehscheibe, Trampolin, Kinderkarussell, Kleinkindspielanlage mit Rutsche, Sandspielhütte, ein Robinienzaun als Abgrenzung des Kleinkindbereichs zum Gehweg und einiges mehr.