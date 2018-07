SPD plädiert fürZusammenarbeit

Die SPD wird im Gemeinderat einen Antrag „auf Einrichtung einer Werkrealschule neuen Typs in Zusammenarbeit mit Kressbronn“ stellen. Das kündigte gestern Fraktionsvorsitzender Holger Maas an. Er will damit einen aufwendigen Bürgerentscheid vermeiden.

Gleichzeitig werde die SPD beantragen, den Beschluss des Gemeinderats vom 19. Oktober aufzuheben. Die Mehrheit hatte beschlossen, die Hauptschule zugunsten einer Kooperation mit Kressbronn aufzugeben und die Kinderbetreuung in die frei werdenden Räume der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule zu verlegen. Geplant und bereits beschlossen war ursprünglich, die Kleinkinderbetreuung in einem Neubau an der Friedrichshafener Straße unterzubringen.

Eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren droht die Pläne jetzt scheitern zu lassen. Zum Erhalt der Hauptschule bildete sich spontan eine Bürgerinitiative, die beinahe das Doppelte an -- für ein Bürgerbegehren notwendigen -- Unterschriften gesammelt hat.

Die SPD begrüßt diese Initiative, zeige sie doch die „Wichtigkeit des Themas“. In seiner nächsten Sitzung werde sich der Gemeinderat deshalb mit der Frage des Schulstandorts erneut befassen müssen.

Alle neuen Erkenntnisse und Fakten müssten dabei berücksichtigt werden, fordert Maas. Insbesondere gehörten hierzu die Kosten der Unterbringung der Kinderbetreuung durch den Verein Rumpelstilzchen in den frei werdenden Räumen der Schule.

Im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit der Werkrealschule Kressbronn fordert Maas, die Klassen 5 bis 9 an beiden Standorten einzurichten. In seiner Argumentation greift der SPD-Fraktionschef auf eine Empfehlung des baden-württembergischen Gemeindetags zurück. Dieser habe eine solche Lösung inzwischen auch empfohlen.

Er fordere mehr Flexibilität, um auch die räumlich getrennte Führung der Klassen 8 bis 10 (und nicht nur der Klassen 5 bis 7) aus schulorganisatorischen Gründen zu ermöglichen. Kultusminister Rau habe erklärt, dass ein Grundsatzbeschluss der Gemeinderäte bis zum 15. Dezember 2009 zur Prüfung der Errichtung einer Werkrealschule ausreiche. Danach hätten die betroffenen Gemeinden ausreichend Zeit, die erforderlichen Einzelheiten bis zum Beginn des Schuljahres 2010/11 auszuarbeiten. Dem inhaltlichen Anliegen des Bürgerbegehrens zu weiterführenden Schulen in Langenargen würde nach Ansicht von Maas damit entsprochen. Und ein aufwendiger Bürgerentscheid könnte vermieden werden.