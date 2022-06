Die Bürgerstiftung lädt zu einem Spaziergang entlang des Mühlkanals ein, um die Zeugnisse der Frühindustrialisierung in montfortischer und württembergischer Zeit zu erkunden. Die Führung findet statt am Dienstag, 28. Juni, 18 Uhr. Beginn ist bei der ehemaligen Rueß-Mühle, Kanalstraße 26. Im 16. Jahrhundert wurde westlich der Argen auf dem Gebiet der Gemeinde Langenargen ein Gewerbekanal angelegt, der zur Gründung von Mühlen, Schmieden und weiteren Gewerbebetrieben führte. Viele Ortskundige kennen die Rueß-/Karge-Mühle, das ehemalige Sägewerk Baumann, die Seidenfabrik und das große Kauffmann-Areal, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Wer aber weiß um die Geschützgießerei, den Brunnen der Kriegsversehrten, die Rotgerberei und die Nagelschmiede an der Mündung des Mühlbachs in den Bodensee? Auf dem zweistündigen Spaziergang entlang des Mühlkanals werden die versteckten Überreste der Frühindustrialisierung und die moderne Stadtentwicklung mit Reinhard Schick erkundet.