Spannendes Crossover zwischen Klassik und Jazz

Ein Crossover-Konzert zwischen Klassik und Jazz mit dem „Modern String Quartet“ und Peter Vogel war für das vorletzte Langenargener Schlosskonzert des Sommers angekündigt. Wer geglaubt hat, dass dieses Programm eher ein Nischenpublikum ansprechen würde, wurde durch den Besucherandrang schnell eines Besseren belehrt. Wieder war der Konzertsaal rappelvoll.

Natürlich ziehen Namen wie Duke Ellington und Igor Strawinsky – Joerg Widmoser und Andreas Höricht dagegen sind allenfalls Spezialisten bekannt. Dass sie aber Geiger und Bratschist des Modern String-Quartets sind, erhöhte den Reiz. Mitglieder eines Ensembles, das sich seit Jahren erfolgreich zwischen Klassik, Jazz und Neuer Musik bewegt, sind als Komponisten umso reizvoller, als ihre Beiträge „Suite Américaine – Hommage à Duke“ und „Two Sides of a Sophisticated Lady“ einen Rahmen bildeten, der wie auch das entfesselte Arrangement zu Strawinskys Ballett „Le Sacre du Printemps“ auf Duke Ellington einging.

Die vier Musiker sind bestens aufeinander eingespielt, verfallen jedoch nie in Routine, sondern lassen die Besonderheit des jeweiligen Werkes jedes Mal neu entstehen, probieren feine Nuancen aus, die der normale Zuhörer ahnt, der Spezialist goutiert. Eine Gemeinsamkeit haben solche Crossover-Konzerte fast immer: Die Musiker gehen mehr aus sich heraus als bei klassischer, traditioneller Musik. Sie entfalten sich, zeigen auch im Improvisieren, was sie bewegt.

Ein Beispiel dafür ist Peter Vogel, der Organisator der Langenargener Schlosskonzerte, der an diesem Abend zusammen mit dem Quartett sein Klavierquintett uraufführte. Man musste sein Gesicht studieren, sich ganz auf sein Spiel einlassen. Seine Musik ist authentisch, eine Musik, die ihn bewegt, die Tiefen aufreißt. In drei immer heftigeren Anläufen lässt er das Werk sich entwickeln, er baut Strukturen auf, verlängert sie, führt als Hommage an Bach kontrapunktisch fort. Für ein romantisches Klaviersolo bieten die Streicher die Fläche, oder aber das Klavier tritt in einen Dialog, etwa mit der Violine. Spannung entsteht durch rhythmische Verschiebung, eine jazzige Improvisation am Klavier spielt bis in die Streicher hinein, die Violinen leiten die Reprise ein, die in großem Finale endet.

Glücklich lehnt Peter Vogel sich zurück. Wie viele Stimmungen hat er hier eingefangen, von bedachtsamer Träumerei bis zu gewaltigem Sturm. Zitate waren spürbar, auch im Übergang von tonal zu atonal. Ein spannendes Werk. Im Konzert mit klassischer Musik geht es darum, den Willen des Komponisten zu ergründen, eine eigene Interpretation gegen viele vorhandene entstehen zu lassen, hier im Crossover darf der Musiker seine eigene Welt entstehen lassen. Das schafft eine Unmittelbarkeit, die anrührt, packt.

Als Zugabe spielt das virtuose Streicherquartett das Präludium Nr. 2 c-Moll von Bach, perfekt und mit Seele. Es sind grundverschiedene Welten, die der Zuhörer hier erlebt hat. Er konnte sich den Stimmungen hingeben oder aber die Technik dahinter sehen, beides ist gleichermaßen legitim. Intensiver Applaus war der Dank für den Komponisten Vogel und die Musiker.