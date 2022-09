Spannende Eindrücke und Wetterglück beim VdK-Ausflug

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von vielen Mitgliedern lang ersehnt, konnte der Sozialverband VdK zum ersten Mal nach drei Jahren wieder einen Tagesausflug für die Ortsverbände Langenargen und Eriskirch durchführen. Die Fahrt ging nach Kempten, der ältesten schriftlich erwähnten Stadt Deutschlands. Daher war der Vormittag auch der Erkundung der römischen Wurzeln Kemptens gewidmet. Im weitgehend barrierefreien Archäologischen Park Cambodunum konnten die Mitreisenden ein ausgegrabenes römisches Bad, verschiedene rekonstruierte Tempel im Tempelbezirk und den weitläufigen Park mit vielen anschaulichen Informationstafeln erkunden.

Die Mittagspause wurde im Zentrum, im Biergarten oder im Eiscafè, verbracht, am Nachmittag war eine Stadtführung angesagt. In zwei Gruppen, die mit unterschiedlichem Tempo, auch für Rollatoren geeignet, unterwegs waren, vermittelten kompetente Stadtführerinnen bei herrlichem Wetter interessante Einblicke in die spannende Geschichte der „Doppelstadt“. Bis vor gut 200 Jahren gab es zwei durch Stadtmauern und Tore getrennte Städte mit den Namen „Kempten“: Die katholische Stadt um die fürstbischöfliche Basilika und Residenz sowie die freie Reichstadt mit der Stadtkirche St. Mang, die im Zuge der Reformation protestantisch geworden war. Nach der Säkularisierung des katholischen Klosters 1802 sollten beide Städte vereint werden, was aber nach vielen Streitereien bei der Bürgerschaft erst 1818 durch die dann bayerische Regierung durchgesetzt werden konnte. Aufgrund der „Zwei-Städte-Geschichte“ sind in Kempten heute noch viele Gebäude, wie zum Beispiel das Kornhaus, doppelt vorhanden.

Um viele Erkenntnisse bereichert trat die Gruppe den Heimweg an und ließ einen erlebnisreichen Ausflug mit einer gemütlichen Einkehr in der „Schöre“ bei Tettnang ausklingen. Der Wettergott blieb der VdK-Familie wohlgesonnen und alle Mitreisenden erreichten ihr Heim trockenen Fußes, bevor am Abend ein Gewitter losbrach.