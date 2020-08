Sozialer Fahrdienst Langenargen startet wieder

Die Corona-Pandemie hatte auch den Sozialen Fahrdienst (Sofa) in Langenargen ausgebremst. Er pausierte seit Mitte März. Ab Dienstag, 11. August, ist das Fahrzeug wieder unterwegs. Zunächst mit einem eingeschränkten Angebot: Vorerst wird nur dienstags und am donnerstags gefahren, jeweils zwischen 8 und 18 Uhr. Fahrten zum Arzt haben bei der Buchung Vorrang. An zweiter Stelle stehen Fahrten zu Therapeuten, an dritter Stelle rangieren Fahrten zum Einkaufen, heißt es in einer Mitteilung.

Für die Sicherheit von Fahrenden und Fahrgästen ist das Fahrzeug mit einer Trennvorrichtung zwischen Vordersitzen und Rücksitzbank ausgestattet worden, heißt es weiter. Die Fahrgäste sitzen auf der Rückbank und müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen. Für die Hände steht ein Spray zur Desinfektion bereit. Wer im Verdacht steht, mit Corona infiziert zu sein oder erkennbare Symptome hat, kann den Sofa nicht nutzen, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem können gemeinsam nur Personen aus einem Haushalt befördert werden. Der Hygieneplan sieht ferner vor, dass das Auto regelmäßig desinfiziert und gelüftet wird.

Der Soziale Fahrdienst, ein Angebot der Gemeinde Langenargen, ist seit Herbst 2018 mit seinen Fahrgästen innerorts zum Beispiel zum Einkaufen, beim Arzt- oder Friedhofbesuch, wie auch außerorts zu Ärzten und Therapeuten unterwegs.

Er ist sehr gefragt und an den drei Fahrtagen pro Woche fast immer ausgebucht, heißt es in einer Pressemitteilung. Nutzen können den Sozialen Fahrdienst alle Bürger aus dem Gemeindegebiet von Langenargen, die älter als 70 Jahre sind und Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf Unterstützung in ihrer Mobilität angewiesen sind. Der Bedarf von Haustür zu Haustür gefahren zu werden, ist bei diesem Personenkreis groß. 15 Ehrenamtliche setzen sich freiwillig und unentgeltlich für die gute Sache ein, heißt es weiter. Trotz Zwangspause waren die Ehrenamtlichen vom Sofa zu den üblichen Sprechzeiten an der Hotline und gaben im persönlichen Gespräch Auskunft. Der Bedarf ist weiterhin vorhanden, viele der ehrenamtlichen Fahrer waren in den vergangenen Monaten in Warteposition, aber die Bestimmungen wie auch die Risiko-Abwägung erlaubten keine Fahrten. Denn die Ehrenamtlichen, wie auch die Fahrgäste gehören fast alle der Risikogruppe der Älteren an.

Der Sofa freut sich über weitere interessierte Bürger, die Lust und Zeit haben sich ehrenamtlich beim Fahrdienst einzubringen, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer sich dieses Engagement vorstellen kann und sich näher dazu informieren möchte, kann sich bei Annette Hermann, Seniorenbeauftragte Gemeinde Langenargen, unter Telefon 07543 / 49 90 28, ab Montag, 24. August, oder bei Barbara Fuchsberger, Ehrenamtliche beim Sofa, unter Telefon 07543 / 34 42 melden