Sonnenschein satt beschert t(v)olle Ostertage

Unzählige Besucher aus nah und fern haben das fantastische Wetter genutzt, um über Ostern schöne und erholsame Tag am Bodensee zu erleben. Ob gemütliches flanieren an der Uferpromenade in Langenargen, ein leckeres Eis genießen am Landungssteg in Kressbronn oder eine Radtour durch das Eriskircher Ried unternehmen: Die Seegemeinden präsentierten sich zum Saisonauftakt meist bestens gerüstet und verwöhnten ihre Gäste mit zahlreichen Angeboten.

„Bei uns geht nichts mehr, wir sind ausgebucht“, freute sich Werner Frey, Verwalter des vier Sterne-Campingplatzes Iriswiese in Kressbronn-Tunau. Bereits am Donnerstag seien neben den vielen Stammgästen vor allem zahlreiche Wohnmobilisten angereist. Wer nicht das Glück hatte, einen Platz zu ergattern, stellte sein Fahrzeug kurzerhand auf der großen Wiese neben dem Kressbronner Strandbadparkplatz ab. „Wir wissen, dass das Übernachten hier verboten ist. Aber wo sollen wir hin? Wir sind fast die ganze nördliche Seeseite abgefahren und konnten keinen Stellplatz finden. Nun bleiben wir hier“, meinte Herbert Rolfes aus Esslingen.

Sehr gute Geschäfte verzeichneten auch die Gastronomiebetriebe. Eiscafés und Biergarten vermeldeten Rekordumsätze für diese Jahreszeit. „Der Ansturm der Gäste war enorm. Wir haben bis zum Anschlag gearbeitet. Mit dem Saisonauftakt sind wir natürlich extrem zufrieden“, hieß es bei „Agnesa's Schtändle“ am Landesteg Kressbronn.

Wer es eher ruhig und naturnah mochte, der drehte im Eriskircher Ried eine Runde mit dem Radl oder ließ sich beim Spaziergang den Duft von Kräutern und Blumen in die Nase wehen. „Auf dem Bänkle sitzen, die Augen schließen, dem Vogelgezwitscher lauschen und runterkommen – das geht nirgends besser als im Ried“, fasste Iris Meininger aus Ettlingen zusammen, die seit mehr als 20 Jahren nicht nur über Ostern „ihr“ Eriskirch besucht.

Für Begeisterung sorgten in Langenargen die herrlichen Blumenbilder entlang der Promenade: „Was die Gemeindegärtner hier wieder gezaubert haben, ist einfach nur herrlich. Lediglich die Baustelle am Arboner Platz stört mich und hätte vorher in Angriff genommen werden sollen. Zudem ist eine Hafeneinfahrt aufgrund des niedrigen Wasserstandes so gut wie unmöglich. Warum wird in Langenargen vor der Saison nicht ausgebaggert?“, fragte sich Ruth Fiedler, die mit dem Segelboot aus Arbon über den See zu Besuch gekommen war.

Sie war schließlich mit ihrem Schiff im Wassersportzentrum in Gohren untergekommen. Tatsächlich ist die Marina in diesen Tagen mit rund 1400 Liegeplätzen gut gefüllt. „Wer bei diesem Wetter sein Schiff nicht ins Wasser bringt, hat was falsch gemacht. Nun genießen wir die freien Tage, bevor uns der Alltag wieder einholt“, meinte Wassersportfan Dieter Herberger aus Filderstadt, bevor er gemütlich eine ausgedehnte Runde auf dem azurblau schimmernden See drehte.