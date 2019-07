Sonaten für Cello und Klavier begeistern das Publikum

Einen lang im Gedächtnis bleibenden Kammermusikabend haben der Cellist Leonid Gorokhov und der Pianist Roland Krüger im Schloss Montfort gegeben. Das perfekt aufeinander eingespielte Duo erzeugte mit bekannten Werken von Schubert, Mendelssohn und Brahms durch außergewöhnlich emphatische Tongebung eine traumhafte Stimmung. Die Uraufführung einer Sonatine des russischen Cellisten bereicherte zusätzlich das abwechslungsreiche Programm.

In der Sonate „Arpeggione“ für Violoncello und Klavier a-Moll verbindet Franz Schubert das aufkommende Bedürfnis in der damaligen Zeit nach „Salonwerken“ mit seinem hohen Kunstanspruch. So standen sensibel ausgespielten Themenvorstellungen wirkungsvolle tänzerische Dialoge gegenüber. Das gefällige Rondo im volkstümlichen Charakter entwickelten die beiden Partner mit rasanten Skalen auf dem Cello oder bestechenden Klaviergirlanden zum virtuosen Finale. Zu Herzen gehend das eingeschobene Adagio mit beispielhaften Legatobögen, sonorer Tonentwicklung des Streichinstruments über zart fließender Klavierbegleitung.

Kraftvoll, mit vollem Elan, gelang der Beginn der Sonate Nr. 2 D-Dur von Felix Mendelssohn mit dem strahlenden Hauptthema. Im weiteren Klanggeschehen bewunderte man die jeden Ton auskostenden Cello-Kantilenen, die Entfaltung des prachtvollen Mendelssohnschen Klaviersatzes ganz natürlich und selbstverständlich. Sehr schön verschmolzen die pfiffigen Schleifer des Klaviers mit den Cello-Pizzicati zu düsterem Nachtgrund im zweiten Satz um nach wilder Verfolgung mit wuchtigen Klavieroktaven in der Dunkelheit zu verschwinden. Den feierlichen Choral mit dicht gesetzten arpeggierten Akkorden zu Beginn des Adagios beantwortete Gorokhov mit einem wehmütigen Arioso „leidenschaftlich und bewegt“. Diese dunklen Gedanken lösten sich erst nach einer wilden Einleitung im Finalsatz auf. Ohne jede sichtbare Anstrengung präsentierte das Duo virtuose Passagen oder strahlende Jubelthemen. Die furiosen parallelen Läufe am Schluss wurden mit begeistertem Beifall bedacht.

In den vier kontrastierenden Sätzen seiner Sonatine für Violoncello und Klavier gibt Gorokhov einen tief bewegenden Einblick in sein Innerstes. Die Suche nach neuen Klangkombinationen mit ostinaten Figuren, getrennt oder zusammen, kleinen Melodieansätzen, bestimmte den ersten Satz. Nostalgisch, sehnsuchtsvoll, mit Wechseln von lang ausgehaltenen Tönen zu ausdrucksstarken Linien über Klavier-Farbtupfer die beiden Mittelsätze. Wobei auch starke rhythmische Elemente eingebunden wurden. Der letzte Satz mündete nach weit ausladender Steigerung in intensives Cello-Tremolo und glockenähnlichen Klavierklängen. Starker Beifall vom beeindruckten Publikum.

Die dritte Violinsonate in d-Moll von Johannes Brahms benötigt einen Pianisten, der mit „allen Wassern gewaschen ist“. Und auch in der Bearbeitung für Cello von Gorokhov einen Solisten mit großem Ausdrucksvermögen. Beides konnte man zum Schluss in Langenargen erleben. Leidenschaftliche, vollgriffige Abschnitte, klare Soloteile oder diskrete Harmonien vom Klavier. Das Cello trat mit allen seinen Farben in großem Tonumfang, Doppelgriffen oder liedhafter Gestaltung in einen konzertanten Wettstreit mit dem Klavier. Nach dem stürmischen Finale wollte der Beifall für das hochkarätige Duo nicht enden.