Sommertheater am See wird begeistert angenommen

Seit bald vier Wochen laufen in der Konzertmuschel im Schlosspark die „Langenargener Festspiele“, auch am Sonntag sind wieder zahlreiche Eltern mit ihren Kindern zur Aufführung von Astrid Lindgrens Evergreen „Meisterdetektiv Kalle Blomquist“ gekommen.

Langenargen ist auf einem guten, aber dornenreichen Weg, sich mit dem „Sommertheater am Bodensee“ ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, das der Bodenseeregion bislang fehlt. Es gibt die überwiegend musikalisch ausgerichteten Bregenzer Festspiele, es gibt das Überlinger Sommertheater, ursprünglich in Meersburg und eng mit dem Theater Konstanz verbunden, jetzt in einer Phase der Neuorientierung. Was aber bisher fehlte, war ein „Familientheater“, das den Erwachsenen ebenso gefällt wie den Kindern – genau das bietet das Langenargener Sommertheater. Geplant ist aber auch, ein Stück für Erwachsene anzubieten, sobald es das Budget erlaubt.

Schauspieler zum Anfassen

Das Konzept passt und überzeugt schon jetzt, beispielsweise Judith Sueß-Marz aus Kirchheim/Teck. Vor vier Wochen habe sie in Langenargen die Ankündigung gesehen und ist jetzt mit ihren drei Buben Maximilian, Firmin und Ruben eigens zur Aufführung wiedergekommen. „Bei mir war Pippi Langstrumpf das erste Buch, das ich gelesen habe.“ Auch ihre Kinder seien von Astrid Lindgrens Büchern begeistert. Räuber Hotzenplotz oder Kalle Blomquist? Im Familienrat habe Kalle gewonnen.

Natürlich kennen die Kinder die Geschichte, kennen Buch oder CD, doch gespannt verfolgen sie das Geschehen auf der Bühne. Da ruft dann schon mal eine Kinderstimme: „Pass auf, da geht er raus!“ Ganz vorne sitzen einige am Boden hautnah am Geschehen. Die anderen und die Erwachsenen sitzen unter Sonnenschirmen auf den Bänken vor der Konzertmuschel, lassen gelegentlich den Blick zu den Segelschiffen auf dem gleißenden See schweifen und verfolgen gespannt das putzmuntere Spiel der vier Akteure. Steffen Essigbeck darf Kalle Blomquist bleiben und Christoph Franz der zwielichtige Onkel Einar, die anderen beiden, Anetta Dick und Tobias Wagenblaß, schlüpfen blitzschnell in je drei Rollen. Wie ein Großer schreitet der 13-jährige Kalle lässig in Vaters Mantel mit Pfeife über die Bühne, nimmt alles genau unter die Lupe und folgt seinem großen Vorbild Sherlock Holmes. Als die Spannung voll aufgebaut ist, kommt auch schon die Pause. Die Schauspieler werden angesprochen, auch beim Autogrammschreiben am Ende: Schauspieler zum Anfassen.

„Wer letztes Jahr mit Familie da war, war jetzt wieder da“, sagt der Kinderarzt und Zweiter Vorsitzender des Festspielvereins, Dr. Christoph Metzler, stolz. „Wir wussten nicht, dass es so eine Qualität hat“, erzählen ihm seine begeisterten Patienten. Professionelles Kindertheater gibt es normalerweise nur zu Weihnachten oder einzelne Tourneeaufführungen. Hauptdarsteller Steffen Essigbeck war als Kind mit den Eltern am See auf dem Campingplatz und habe so ein Theater vermisst, jetzt veranstaltet er es selbst. Gutes, professionelles Familientheater wollen sie bieten und es kommen immer mehr Schulen auf sie zu, buchen auch das begleitende theaterpädagogische Angebot, Theater zum Anfassen. „Der Bürgermeister und die Gemeinde stehen voll dahinter“, freut er sich, auch der Landkreis fördere das Projekt, doch das reicht nicht: „Wir brauchen das doppelte Budget.“ Offizielle Gelder vom Land gibt es erst nach fünf erfolgreichen Jahren.

„Die Spieler sind alle total begeistert“, sagt Essigbeck, auch wenn sie mit einigen Kompromissen leben müssen. Die Infrastruktur ist größer geworden, die Zahl der Helfer und Unterstützer gewachsen, dennoch wird der Weg noch weiterhin dornenreich sein. Das Team hat die Herausforderung angenommen. Und wenn das Wetter nicht mitspielt? Dann darf im nahen Münzhof gespielt werden, der die gleiche Personenzahl fasst – wieder ein Pluspunkt.