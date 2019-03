„So machst du den Boxsport kaputt“

Der 25-jährige Weltergewichtler Kushtrim Mahmuti hat mit seinem Sieg gegen Taqieddine Ham für den Gesamterfolg des Boxteams Langenargen im Bodensee-Cup gegen Cupverteidiger Boxgemeinschaft Ostschweiz gesorgt. Doch der fünffache Landesmeister überzeugte „nur“ kämpferisch, boxerisch blieben viele Fragen offen. Jochen Dedeleit fragte beim ehemaligen Bundesligaboxer und bei Thomas Schuler, dem Trainer und Vorsitzenden des Boxteams, nach.

Haben die über 300 Boxfans den „alten“ Kushtrim Mahmuti gesehen? War es ein Rückfall in eigentlich längst vergessene Zeiten?

Kushtrim Mahmuti: Das war leider so, hundertprozentig. Es war der Kushtrim, der nicht boxen kann, aber kämpfen.

Thomas Schuler: Er hat schnell seine Linie verloren, das war nichts anderes als eine Wirtshaus-Schlägerei. Aber Kushtrim hatte zuletzt starke Gegner: im Länderkampf gegen Fenerbahce den türkischen Meister und jetzt einen starken Mann des bayerischen Spitzenklubs 1860 München, der zuletzt fünf DM-Teilnehmer stellte.

Wie lässt sich aber diese Leistung erklären? Und wie lässt sich diese korrigieren?

Mahmuti: Eigentlich ist es nichts Neues. Die ersten Kämpfe des Jahres sind Schlachten. Ich hatte zuletzt auch privat einiges zu tun, habe geheiratet und bin umgezogen. Bei den Landesmeisterschaften vom 12. bis 14. Juli in Gaggenau wird es anderes aussehen, da bin ich mir sicher.

Schuler: Kushtrim befindet sich wieder in der Aufbauphase, hatte zu wenig Kondition. Er hat mit Wille und Herz gewonnen, auch wenn die zweite Runde blöd gelaufen ist. Es liegt an ihm, ob er es bis zu den Landesmeisterschaften schafft, wieder die Kurve zu kriegen.

Mahmuti: Ein Problem ist sicherlich, dass mir im täglichen Training die Sparringspartner fehlen. Leute, die mich weiterbringen. Das merke ich jedes Jahr aufs Neue. Aber der Schweizer war auch kein Schlechter, das will ich schon auch einmal anmerken.

Der nach der Urteilsverkündung ausgerastet ist, weder zum Sieg gratuliert hat und sich auch mit abfälligen Handbewegungen disqualifiziert hat.

Mahmuti: Darum habe ich mich noch im Ring an das Publikum gewandt und gesagt, dass Siege wie Niederlagen zum Boxen gehören. Und dass Boxer, die sich nach Niederlagen derart abfällig verhalten, dem Boxsport schaden und ihn kaputt machen. Wir wissen doch, dass Ausländer, die boxen, mit Aggressivität und asozialem Verhalten in Verbindung gebracht werden. Aber er hat sich in der Umkleidekabine entschuldigt. Er wollte zur EM und hat jetzt einen Cut davongetragen.

Sie haben furios begonnen. Wollten Sie auch aufgrund Ihrer konditionellen Schwächen ein schnelles Ende erzwingen?

Mahmuti: In Runde eins hätte ich ihn fast gehabt. Mein Bruder Shpejtim fragte mich, ob ich es so schnell zu Ende bringen wollte, weil ich mir es später nicht mehr zugetraut hätte. Mein Instinkt sagte mir: Marschiere einfach nach vorne.

Den Titel bei der DM nannten Sie noch als Ihr großes Ziel. Heuer wird die DM in Berlin ausgetragen, zehn Sportarten halten am 3. und 4. August dort ihre nationalen Titelkämpfe ab. Die ARD und das ZDF berichten mit fast 20 Live-Stunden über „Die Finals – Berlin 2019". Das dürfte Ansporn genug sein, oder?

Mahmuti: Erst einmal muss ich die Landesmeisterschaften dementsprechend absolvieren. Und zur DM herrscht bei uns eigentlich Urlaubssperre in meiner Firma. Aber wenn ich mich qualifiziere, könnte ich schon das Okay bekommen.