So funktioniert ein Maischerz trotz Corona

Normalerweise würde Langenargen am 1. Mai feiern. Doch in Zeiten von Corona ist nichts normal, das Maifest wurde wie viele andere Veranstaltungen auch abgesagt. Schön, dass zumindest zwei traditionelle Bestandteile des Tages die Krise überdauern: Der Maibaum steht, und der Kulturverein Langenargen hat es sich nicht nehmen lassen, einen Maischerz zu machen – der kommt sanft daher, hat es aber in sich.

Um Punkt zehn Uhr richtet ein Bauhofteam unter der Regie des Fanfarenzugs König Wilhelm und den Augen vieler Zuschauer das 23 Meter hohe Prachtstück auf dem Uhlandplatz auf. Was anschließend bei einem Frühschoppen mit Musik gefeiert wird. So läuft der 1. Mai in Langenargen sonst ab. In diesem Jahr ist davon nur eins wie immer: Der Maibaum steht. Und zwar schon seit 30. April, errichtet unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Direkt gegenüber auf der Wiese hat der Kulturverein sein Zeichen gesetzt. Ob Langenargener Logo, Parkbänke oder die Wartezeit an einem der sieben Bahnüberführungen: Ein passendes Thema für einen Maischerz gab es immer. Die Umsetzung war oft böse, aber gerade deshalb witzig.

2020 ist alles andere als witzig. Und auch das verarbeitet der Kulturverein gekonnt. Eine abgesperrte Fläche und ein Schild, auf dem zu lesen ist, dass dort unter normalen Umständen der Maischerz zu finden wäre. Die wahre Botschaft aber lautet: „Bleibed gsund“. Ja, bitte – damit es im nächsten Jahr wieder ein richtig böser Maischerz sein darf.