Ski- und Snowboard-Ausfahrt für Kinder und Jugendliche

Die Gemeinde Langenargen organisiert am Samstag, 11. Februar 2023 eine Jugend-Ski- und Snowboard-Ausfahrt. Dieses Mal geht es wieder nach Warth/Schröcken in Österreich. Organisiert wird die Fahrt vom Jugendbeauftragten der Gemeinde Langenargen, Daniel Lenz, in Kooperation mit dem Skiclub Kressbronn.

Mitkommen können alle geübten Ski- und Snowboardfahrer ab der fünften Klasse bis ins junge Erwachsenenalter. Im Skigebiet wird in kleinen Gruppen gefahren. Um 7.30 Uhr fährt der Bus in Langenargen am Bahnhof, in Kressbronn um 7.50 Uhr am Parkplatz Stellwerk ab. Die Rückkehr wird in Kressbronn um circa 17.15 Uhr und in Langenargen um circa 17.30 Uhr sein.

Für Kinder unter 16 Jahren (ab Jahrgang 2007 und jünger) liegt der Preis für die Fahrt und eine Tageskarte bei 56 Euro, für Jugendliche (Jahrgang 2003 bis 2006) bei 76 Euro und für Erwachsene bei 81 Euro. Die Busfahrt ohne Tageskarte kostet 25 Euro. Mitglieder des Turnvereins/Skiclub Kressbronn erhalten vom Verein einen Zuschuss von zehn Euro. Für die Verpflegung sorgen die Teilnehmer selbst.

Eine Anmeldung ist nur online möglich unter www.langenargen.de und www.skiclubkressbronn.de. Nähere Informationen gibt es beim Jugendbeauftragten der Gemeinde Langenargen, Telefon 07543/933047. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 8. Februar 2023. Das Jugendbüro ist in der Zeit von Mittwoch, 21. Dezember, bis einschließlich Donnerstag, 5. Januar 2023, geschlossen