Siegel Gesunde Schule „Seelische Gesundheit“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dem aufmerksamen Besucher der Franz-Anton-Maulbertsch-Grundschule wird neuerdings auffallen, dass den Eingang der Schule ein neues Schild ziert.

Besagtes Schild zeichnet die Grundschule als „Gesunde Schule“ aus, an der unter anderem ein besonderes Augenmerk auf die „seelische Gesundheit“ der Schüler und Schülerinnen gelegt wird.

Mit dem Siegel „Seelische Gesundheit“ werden Schulen ausgezeichnet, denen es ein besonderes Anliegen ist, Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenskompetenz zu stärken. Es geht vor allem um die Förderung von Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die Grundlage für seelische Gesundheit und soziale Integration sind. Des Weiteren sollen Regelverstöße und Konflikte konsequent und wertschätzend behandelt werden. Achtsamkeit, Anerkennung und Empathie fördern gelingende Beziehungen und sollten daher Thema an der Schule sein.

Dabei werden beispielsweise folgende Ziele verfolgt: Förderung des Schul- und Klassenklimas – Gelebte Lob- und Anerkennungskultur – Möglichkeiten der Beteiligung von Schülern und Schülerinnen bieten – Vermittlung von Angeboten in Krisensituationen oder bei Belastungen in der Familie – Förderung von Kompetenzen wie Selbstvertrauen, Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Selbstwahrnehmung, Optimismus, Konflikt- und Stressbewältigung.

In Kooperation mit der Schule stellte Schulsozialarbeiterin Michaela Braun 2021 einen Antrag beim Landratsamt Bodenseekreis, welcher all die Aspekte und Angebote beinhaltete, die dazu beitragen, dass Kinder an der FAMS in ihrem gesunden Aufwachsen unterstützt werden. Hierzu gehören neben vielen anderen Dingen die Ausbildung von Juniorhelfern und Streitschlichtern, das Soziale Kompetenztraining in allen Klassen, die Schulhymne, der Gefühlskreis und der Klassenrat, gemeinsame Aktionen wie Ausflüge, das Zirkusprojekt oder die Schülervollversammlung, das Erlernen der Gewaltfreien Kommunikation, der Ernährungsführerschein, die Radfahrausbildung und vielfältige Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten an der Schule sowohl im Unterricht, als auch in der Betreuung.

Dieses Siegel ist nicht der Verdienst einer einzelnen Person. Es spiegelt die Anstrengungen aller am Schulleben der FAMS Beteiligten wider, denen das Wohl ihrer Schüler am Herzen liegt, weswegen wir uns umso mehr über diese besondere Auszeichnung freuen.