Shaun Choo spielt im Schloss

Das Internationale Klavierfestival junger Meister ist mittlerweile in vollem Gange. Nach dem Eröffnungskonzert im Lindauer Stadttheater startet der Meisterkurs im im Münzhof. Bis Freitag, 5. November, ist dieser werktags von 14 bis 17 Uhr öffentlich zugänglich. Außerdem steht am Dienstag, 2. November, ab 19.30 Uhr ein Klaveriabend im Langenargener Schloss auf dem Programm. Es spielt: Shaun Choo aus Singapur. Der Gewinner der Internationalen Klavierwettbewerbs um den Rotary Jugendmusikpreis 2006 des RC Friedrichshafen-Lindau und des ZF-Musikpreises 2010 nimmt bereits zum fünften Mal an dem Festival teil.

Aus dem Geschehen des Meisterkurses, den der renommierte Professor Bernd Goetzke von der Hochschule für Musik, Theater und Meiden Hannover leitet, ergeben sich auch die Programme für die Klavierrecitals in Langenargen. In diesen werden besonders herausragende Leistungen aus dem Meisterkurs auf die Konzertbühne gebracht.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Karten gibt es im Vorverkauf im GZH, Telefon 07541 / 28 84 44.