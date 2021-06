Shaun Choo eröffnet Konzertsaison in Langenargen

Die Jubiläumssaison der Langenargener Schlosskonzerte beginnt am Freitag, 11. Juni. Sie geht laut Pressemitteilung zunächst erneut im Münzhof über die Bühne. Zur Eröffnung spielt Pianist Shaun Choo, der seit 2014 die Besucher der Schlosskonzerte fast jährlich immer wieder aufs Neue begeistere. In diesem Jahr ist er um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr mit Werken von Beethoven, Chopin, Chaminade und Liszt zu hören.

Der Klavierabend beginnt mit der Sonate op. 57 von Ludwig van Beethoven, die den Beinamen „Apassionata“ trägt. Sie ist in den Jahren 1804 bis 1806 entstanden und hat einen leidenschaftlichen Charakter. Es folgt das Andante Spianato et Grande Polonaise brillante op. 22 von Frédéric Chopin, dessen Entstehungsgeschichte in die Jugendjahre und die ersten Virtuosenreisen des Klavierkomponisten zurückreicht. Nach einer Konzertetüde der französischen Komponistin Cécil Chaminade folgt die Rhapsodie espagnole von Franz Liszt.

Shaun Choo errang zahlreiche erste Preise bei internationalen Wettbewerben. Unter anderem gewann er 2006 den Rotary Jugend-Musikpreis in Lindau, 2010 den ZF-Musikpreis in Friedrichshafen und 2012 den Asia Pacific Chopin Wettbewerb in Daegu. Er konzertiert in Europa, Asien und den USA mit Orchestern wie der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz, dem China National Symphony Orchestra und dem Leipziger Akademischen Orchester. Nachdem er bereits mit 14 Jahren sein musikalisches Diplom an der Musikhochschule unter Lena Ching erhielt, setzte er seine Studien am Mozarteum Salzburg unter Karl-Heinz Kämmerling, Andreas Weber und Jaques Rouvier fort. Mittlerweile ist er an der Universität der Künste in Berlin eingeschrieben. Dort studiert er im Rahmen des „Doktorprogramms“ bei Professor Björn Lehmann.

Die Musikabende der Langenargener Schlosskonzerte dauern ohne Pause jeweils etwa 60 Minuten. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen. Deswegen werden die Besucher gebeten Zertifikate mitzubringen, um die vollständige Impfung, Genesung oder einen aktuellen negativen Coronatest nachzuweisen.