Shaun Choo begeistert erneut seine Fan-Gemeinde

Das bekannte Lächeln von Shaun Choo war bei der Verbeugung vor dem Publikum im Schloss Langenargen noch etwas breiter als sonst. Bekam er doch schon vor Konzertbeginn für seinen erst eine Woche zuvor erfolgreich abgelegten Master-Abschluss am Mozarteum Salzburg viel freundlichen Applaus seiner großen Fan-Gemeinde. Von Bach bis Debussy gab der in Singapur geborene Pianist am Freitag dann einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der Klavierliteratur. Darunter auch Werke, die ihm beim letzten, öffentlichen Prüfungskonzert in Salzburg zur seltenen, einstimmig vergebenen Note „Sehr gut“ verhalfen.

Präludium und Fuge f-moll und g-moll aus dem „Wohltemperierten Klavier“ führten in das Standardwerk für Tasteninstrumente von Johann Sebastian Bach. Flüssiges präludieren, mal etwas galant oder mit punktiertem strengen Rhythmus, angereichert mit reichhaltigen Verzierungen, markante Themeneinsätze und klar ausgespielte Laufpassagen in den Fugen führten bei nur leichtem Pedaleinsatz stilistisch perfekt in die Welt des Barocks.

Der erste Satz der c-Moll Sonate KV 457, ein Höhepunkt in Mozarts Klavierschaffen, lebte von stürmischen Passagen und ausgefeilten Themenverarbeitungen. Einfühlsam, zart und mit zierlichen Ornamenten hob sich das „Adagio“ kontrastreich von den Ecksätzen ab. Im Finalsatz „Allegro molto“ widerstand Choo der Versuchung, die „düstere Raserei“ zu übertreiben.

Die Ballade Nr. 1 g-moll von Frédéric Chopin war ein Glanzpunkt des Konzerts. Schon in der majestätischen Einleitung, der weit schwingenden Belcanto-Meldodie in zurückgenommenem Tempo, spürte man die tiefe, lang andauernde Auseinandersetzung des Solisten mit seinem Lieblingskomponisten. Die grausame Geschichte des litauischen Helden Wallenrod erzählte Choo mit Spannung und Intensität in wilden Episoden und lyrischen Einschüben bis zum Absturz mit stampfenden Oktaven im dreifachen Forte.

Der nächste Brocken aus dem Prüfungs-Recital war die Sonate „Pathetique“ von Ludwig van Beethoven. Nach der expressiven, fesselnden Einleitung folgte der Wechsel ins aufwühlende „Allegro di molto con bio“. Mit wirklichem „Feuer“ baute Choo immer wieder gewaltige Höhepunkte auf, denen abrupte Niedergänge folgten. Die charakteristische kantable Träumerei im langsamen Satz stand in schönem Gegensatz zum unruhigen Mittelteil. Noch mehr Leidenschaft, mit deutlichen Gegensätzen der einzelnen Formteile, legte der Pianist in den Finalsatz.

Trotz neuer harmonischer Mittel orientierte sich Claude Debussy an der Tradition indem er zum Beispiel Titel aus dem Barock entlehnte. So heißen die drei Sätze des abschließenden Werkes „Pour le Piano“: Prélude – Sarabande – Toccata. Gekonnt war der Gegensatz zwischen nebeneinander stehenden harmonischen Feldern und motorisch verspielten Sechzehntel-Bewegungen herausgearbeitet. Quart- und Quintklänge führten zu javanischen oder fernöstlichen Färbungen.

Für den aufbrausenden lautstarken Beifall gab es nach einem Ausflug zu Scarlatti einen schwungvollen Ragtime als Rausschmeißer.