Severin von Eckardstein spielt Schubert, Beethoven und Nielsen

Starpianist Severin von Eckardstein kommt am Freitag, 11. September, nach Langenargen. Im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte spielt er Werke von Schubert, Beethoven und Nielsen.

„Betörend schön, durchsichtig zart oder rasend virtuos – das Klavierspiel Severin von Eckardsteins begeistert weltweit das Publikum“, heißt es in der Vorschau des Versanstalters. Seit er 2003 den ersten Preis des „Grand Prix International Reine Elisabeth“ in Brüssel gewann, hat er sich zu einem der deutschen Pianisten von Weltrang entwickelt. Am 11. September gibt Severin von Eckardstein bei den Langenargener Schlosskonzerten zwei Klavierabende im Münzhof. Um 18.30 und um 20.30 Uhr wird er Werke von Schuber und Nielsen sowie die letzte Klaviersonate des Jahresregenten Ludwig van Beethoven, die Opus 111, spielen.

Severin von Eckardstein ist mit Solo- und Orchesterkonzerten weltweit unterwegs, er gab gefeierte Konzerte unter anderem in Berlin, London, Paris, New York, Moskau, Hongkong und Tokyo, wie der Pressemitteilung weiter zu entnehmen ist. Er gilt als führender Interpret der Klavierwerke von Nikolai Medtner, besticht durch ein riesiges Repertoire an pianistischen Raritäten und fasziniert sein Publikum durch die überragende Beherrschung seines Instruments, vor allem aber durch die exquisite Klarheit seiner Interpretationen.

Er gastierte mit Dirigenten wie Valery Gergiev, Philippe Herreweghe, Lothar Zagrosek und Marek Janowski und gab wichtige Debuts wie mit dem Royal Concertgebouw Orchestra unter Paavo Järvi oder dem Dallas Symphony Orchestra mit Jaap van Zweden am Pult. Er erteilt Meisterkurse zum Beispiel in Südkorea, Finnland, Belgien, Holland und an der UdK Berlin. Mit Franziska Hölscher gründete er die Kammermusikreihe „Klangbrücken“ am Berliner Konzerthaus. Seine Aufnahmen mit Werken unter anderem von Schubert, Skrjabin, Medtner, Wagner, Schumann Debussy und Dupont stießen auf großes Interesse. Aktuell ist eine Aufnahme mit Sonaten von Prokofiev in Vorbereitung.

„Ich kenne Severin von Eckardstein, seit er 1995 am Festival junger Meister teilgenommen hat. Er ist ein außergewöhnlicher, sehr faszinierender Pianist und ich freue mich sehr, dass er wieder nach Langenargen kommt“, sagt Veranstalter Peter Vogel.

Von Eckardstein eröffnet sein Programm in Langenargen mit zwei „Moments Musicaux“ von Schubert, fein ziselierte Miniaturen, angesiedelt zwischen Licht und Schatten. Von ebenfalls lyrischem Charakter sind Schuberts Lieder, die Leopold Godowsky auf das Klavier übertragen hat. Mit Carl Nielsens Thema und Variationen nimmt von Eckardstein sein Publikum mit auf eine reizvolle harmonische Entdeckungsreise. Schließlich widmet er sich der Klaviersonate Opus 111 Ludwig van Beethovens. Darin experimentiert der Komponist nicht nur ein letztes Mal mit der Form der Sonate, sondern stellt in den zwei Sätzen zwei Welten einander gegenüber: ein Allegro in Moll mit instrumental-kontrapunktischen Zügen begegnet einem Adagio in Dur, das singend die Grenzen des linearen Sonatenverlaufs überwindet.

Wegen der Corona-Verordnungen wird auf Abendkasse, Bewirtung und Pause verzichtet.