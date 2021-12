Seniorin kommt mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab

Gesundheitliche Probleme einer 81-jährigen Dacia-Fahrerin sind mutmaßlich die Ursache für den Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Oberdorfer Straße in Langenargen ereignet hat.

Die Seniorin war nach Polizeiangaben in Richtung der Kanalstraße unterwegs und kam im Bereich der Einmündung nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr zwei Verkehrszeichen und blieb mit ihrem Wagen in einer Böschung stehen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine nahegelegene Klinik. Der Gesamtsachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Neben der Polizei und Rettungskräften war auch die Freiwillige Feuerwehr Langenargen am Einsatzort.