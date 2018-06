Seniorenwohnanlage Mühlengärten feiert 20. Geburtstag

Mit viel guter Laune, einem bunten Programm und Unterhaltung haben die Senioren in der Wohnanlage Mühlengärten am Donnerstag 20- jähriges Bestehen gefeiert. Fleißige Helfer bereiteten das Geburtstagsfest vor, organisierten und bedienten die Senioren mit Kaffee und Kuchen. Das gemütliche Beisammensein wurde von dem Musikensemble „Anima“ und der Mundartdichterin Ingrid Koch bereichert.

„Dass Pläne in Erfüllung gehen können, zeigt das Projekt dieser Wohnanlage“, sagte Bürgermeister Achim Krafft. Der Mut zu diesen baulichen Veränderungen und zu den finanziellen Investitionen habe sich gelohnt, so Krafft, der als Geschenk eine Sitzbank aus Holz mitbrachte, die für weitere gemeinsame Stunden der Gemeinschaft dienen solle. Zurzeit bietet die Seniorenwohnanlage Platz für 50 ältere Menschen ab 60 Jahren, die noch selbstverantwortlich leben und nur kleine Betreuungsdienste in Anspruch nehmen. Wenn Hilfe benötigt wird, ist Annette Hermann da, eine Sozialarbeiterin, die den Wohnkomplex leitet, die Sozialstation bei Bedarf einschaltet, organisiert, betreut und gemeinschaftliche Veranstaltungen auf die Beine stellt.

„Am Anfang waren eigentlich mehr Auswärtige auf der Liste, die hier einziehen wollten“, erinnerte sich Gemeindekämmerer Josef Benz an und fügte hinzu, dass die Mieten für Langenargener Verhältnisse relativ günstig seien. Die Bewohneranlage, die aus vier Gebäuden besteht, bietet Ein- und Zweizimmer Wohnungen und wurde für viele ein neues Zuhause.

Bedürfnisse schweißen zusammen

„Ich bin jetzt hier daheim“, sagte eine 94-jährige Bewohnerin, die nach dem Tod ihres Mannes ihrer Liebe im Alter an den Bodensee gefolgt ist. Auch Bewohnerin Hannelore Wieneke, die von Anfang an dabei gewesen ist, erzählte in der großen Runde, wie man sich erst aneinander gewöhnen musste. Aber das Zusammensein mit gleichaltrigen Menschen mit gleichen Bedürfnissen habe zusammen geschweißt.

Es folgten viele Unternehmungen, gemeinsame Bastelnachmittage, fröhliche Stunden bei Festen und man habe damals den wöchentlichen Kaffeeklatsch ins Leben gerufen. „Ich fühle mich hier sehr wohl, denn über Langeweile kann ich nicht klagen“, sagte Bewohnerin Elisabeth Schwamborn, die davon schwärmte, was in der Wohnanlage alles geboten wird und sich bei Annette Hermann für das offene Ohr bedankte, das sie für die Anliegen der Bewohner habe. Während im Hintergrund auf einem Monitor Bilder aus vergangenen Zeiten liefen, besangen die Senioren zu ihrem Festtag in einem Dankeslied „die frohen Stunden und all die netten Runden“, wie es in dem Lied hieß und stießen auf die 20 Jahre Seniorenwohnanlage Mühlengärten an.