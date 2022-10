Seniorennachmittag im Münzhof

„Über das Staunen: Ein kleiner Beitrag zur Glaubens- und Lebenskunst“: So lautet der Titel des Seniorennachmittages am Sonntag, 10. Oktober, mit Pfarrer Matthias Eidt von der evangelischen Kirchengemeinde Langenargen. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr, der Münzhof ist ab 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Für die einen verkörpere es die Lebenskunst, den kleinen Augenblick zu genießen, schreibt die Gemeinde in der Ankündigung zur Veranstaltung. Für andere bedeute es eine Rückkehr ins Paradies der Kindheit. Und Aristoteles erblickte hier sogar die Quelle aller Philosophie: Das Staunen. Auf jeden Fall lasse sich aber sagen, dass derjenige, der nicht mehr zu staunen vermag, wohl die Fähigkeit zum Glücklichsein verloren habe.

Wann, wie und warum geraten wir ins Staunen? Was bewirkt es? Und was geht verloren, wenn wir nicht mehr staunen können? An diesem Nachmittag soll ein Blick auf diese Fragen der Glaubens- und Lebenskunst geworfen werden.

Der Fahrdienst der Seniorensbegegungsstätte bietet die Hinfahrt zur Veranstaltung mit folgenden Abfahrtszeiten an: LA-Ost, Ecke Kirch-/Mühlstraße ab 13.30 Uhr, Seniorenwohnanlage Mühlstraße ab 13.35 Uhr, Oberdorf, Schule ab 13.40 Uhr, Bierkeller-Waldeck, Haus Göpper ab 13.45 Uhr, LA West, Ecke Rosen-/Jahnstraße ab 13.50 Uhr, Friedhof – Bushaltestelle ab 13.52 Uhr, Münzhof an 13.57 Uhr. Für die Rückfahrt ist eine Absprache mit dem Fahrer zu treffen.