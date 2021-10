Seniorenbegegnungsstätte erstrahlt bald in historischem Glanz

Die Arbeiten an der Seniorenbegegnungsstätte Villa Wahl schreiten weiter voran. Im Zuge dessen wurde die ursprüngliche Farbe der Fassade, ein Terrakotta ähnlicher Rotton sowie der Grauton der Holzläden, sichtbar.

Die beiden Farben erscheinen als harmonisches Gesamtbild, schreibt die Gemeinde Langenargen in einer Pressemitteilung. Diese Befundung sei mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt worden. Weiter heißt es: Die Befundung und die Bestätigung durch ältere Bilder lassen es schlüssig erscheinen, bei der Farbauswahl der Fassadenfarbe die Villa Wahl auf die bauzeitliche Fassung zurückkehren zu lassen. Der aktuelle Farbton lässt sich hingegen historisch nicht begründen.

Ein Muster für die künftige Farbgebung ist zur Ansicht am Gebäude in der Nähe des Wintergartens angebracht und kann jederzeit angesehen werden, teilt die Gemeinde mit. Bei einem Ortstermin mit dem Gemeinderat seien die Befundstellen begutachtet und erörtert worden. Die Verwaltung und der Gemeinderat stimmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege überein und lassen die Villa Wahl nun in historischer Form neu erstrahlen.