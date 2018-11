Seniorenbegegnungsstätte wird 25 Jahre alt

Die Seniorenbegegnungsstätte in Langenargen wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Für die rührige Vereinigung Grund genug, das Jubiläum am 16. November ab 13.30 Uhr in der Turn- und Festhalle ordentlich zu feiern. „Allen, die sich seit Gründung der SBS engagiert und ehrenamtlich bis heute eingebracht haben, gilt mein Dank. Diese Institution lebt von ihren aktiven Besuchern, von Ideen, und ehrenamtlichen Engagement“, sagt der Beiratsvorsitzende Reinhold Terwart.

„Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird“: Diese Aussage kann Reinhold Terwart von der SBS nur unterstreichen. Als vor 25 Jahren die Einrichtung auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Rolf Müller ins Leben gerufen wurde, konnte wohl niemand ahnen, welche erfolgreiche Entwicklung der Gemeinschaft bevorstehen sollte. „Es war und ist Ziel und Anspruch, der Generation 60 plus mehr Lebensinhalt zu geben. Mit einer Vielzahl von Aktivitäten im sportlichen, künstlerischen aber auch gesellschaftlichen Bereich, mit Reisen, Vorträgen und Fortbildungsmaßnahmen, wird seither in zunehmenden Maße älteren Bürgern in Langenargen quasi eine zweite Heimat geboten“, erklärt Terwart nicht ohne Stolz. Eigens für das Jubiläum habe man im Rathausfoyer bis vor Kurzem eine Ausstellung präsentiert, die, ebenso wie ein aktuell aufgelegter Flyer, das vielfältige Spektrum der SBS textlich und bebildert wiedergegeben hat.

Am 16. November werde man nun das „Silberne Jubiläum“ groß feiern. „Neben einem kurzweiligen Programm dürfen sich die Besucher in der Festhalle auf einen Film freuen, der das Leben während der vergangenen 25 Jahre in der SBS wiedergibt. Wir bedauern in diesem Zusammenhang sehr, dass der Regisseur dieses Werkes, Rüdiger Nickel, diese, seine Uraufführung, nicht mehr erleben darf“, bemerkt Terwart.

Neben dem Reparatur- und Nähcafé sei man seitens der SBS unter anderem besonders auf die Rollatoren-Gruppe stolz. Nicht mobile Menschen hätten laut dem Vorsitzendem seit geraumer Zeit die Möglichkeit, mit dem neuen SBS-Bus Stadtführungen und Ausflüge außerhalb Langenargens zu unternehmen: „Sie glauben gar nicht, wie toll das bei diesen Menschen ankommt. Viele haben ein neues Stückchen Freiheit und Unabhängigkeit wiederbekommen“, betont Terwart.

Überhaupt stehe man Neuem stets aufgeschlossen gegenüber. So hätten sich die Tablet-Kurse für Senioren seit Einführung zu einem Renner entwickelt: „Wer hätte gedacht, dass sich diese Generation mit Google, E-Mails, oder Videochats befasst? Ein weiterer Beleg für das dynamische und aktive Wirken unserer Besucher. Die SBS geht mit der Zeit und dem digitalen Zeitgeist – und das erfolgreich seit 25 Jahren.“