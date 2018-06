Senioren helfen, ohne groß zu fragen

Über die Grenzen Langenargens hinaus bekannt ist eine Einrichtung, die seit 1993 in Eigenregie von Senioren und für Senioren verwaltet und organisiert wird: die Seniorenbegegnungsstätte (SBS). Die öffentliche und gemeinnützige Begegnungsstätte in der Oberdorfer Straße 14 steht unter der Trägerschaft der Gemeinde und bietet ohne Mitgliedschaftszwang aktiven, älteren Bürgern ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm, das inzwischen weit über 600 Senioren erreicht.

„Auch 2012 bieten die sieben Arbeitskreise der SBS so einiges. Bildervorträge wie am 24. Januar um 16 Uh im Münzhof über Burma, idyllische kleine und größere Wanderungen, Skilanglaufkurse, kreatives Tanzen, fantasievolles Schnitzen, Kartenspiele, digitale Fotoseminare, Tennis, aber auch gemeinsames Singen, Malen, Sprachkurse oder informative Vorträge und gesellige Veranstaltungen zeigen die Vielfalt unseres Freizeitangebots“, erklären Reinhold Terwart und Rüdiger Nickel, geschäftsführende Beiräte der Seniorenbegegnungsstätte.

Ohne Engagement geht es nicht

Grundsätzlich ist die Teilnahme an den Angeboten für jedermann kostenlos und frei zugänglich und ohne Verpflichtungen. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen. „Logisch, dass bei den Wanderungen in den Bergen beispielsweise eine entsprechende, körperliche Eignung vorhanden sein sollte. Bei Kulturveranstaltungen verlangen wir einen Unkostenbeitrag“, erläutert Rüdiger Nickel. Allein im vergangenen Jahr bot die SBS 46 Touren, darunter zehn Winterwanderungen, sieben Radtouren und 26 klassische Wanderungen an: 662 Wanderer nutzten das umfangreieche Angebot. Die Beiratsmitglieder betonen, dass hier ein Musterbeispiel an ehrenamtlicher Zusammenarbeit gelebt wird: „Die Bereitschaft mitzuwirken, zu helfen und sich aktiv einzubringen, ist bewundernswert und nicht selbstverständlich. Wenngleich der Betrieb ohne dem vorbildlichen Engagement der Senioren in dieser Art gar nicht erst möglich wäre“, sagt Nickel. Ob in der Grundstückspflege, im Hauswirtschafs- oder Organisationsteam samt Arbeitskreisen: „Überall wird geholfen, ohne groß zu fragen.“

Beliebt: der „Goldene Herbst“

Nicht minder beliebt und daher auch nicht mehr wegzudenken ist der „Goldene Herbst“. Die monatlich erscheinende Informations- und Mitteilungsbroschüre, die über das aktuelle Geschehen der agilen Gemeinschaft berichtet und entsprechend nachgefragt wird.

Reinhard Terwart hofft, dass auch weiterhin viele ältere Bürger den Weg in die SBS finden, „um Gemein-schaft und Freundschaft aktiv zu leben, um zu feiern oder einfach bei einem guten Viertele ein gemütliches Schwätzle zu halten“.