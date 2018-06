Senioren-Begegnungsstätte gibt es seit 25 Jahren

Rund 60 Besucher haben beim Vorsitzenden des geschäftsführenden Beirats der Senioren-Begegnungsstätte (SBS), Reinhold Terwart, am Montag für eine familiäre und harmonische Jahreshauptversammlung gesorgt. Die Einrichtung, die ein vielfältiges und breit gefächertes Freizeitangebot für die Generation 60 plus anbietet, freue sich stetiger Beliebtheit: „Alleine donnerstags haben 2017 insgesamt 1194 Personen an 48 Wandertagen teilgenommen“, sagte Terwart, der erneut einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde.

In seinem Rechenschaftsbericht berichtete Terwart über die zahlreichen Aktionen, Ausflüge und Unternehmungen, die man im vergangenen Jahr durchgeführt habe. So sei der Tag der offenen Tür im Mai glänzend angenommen worden, während man bei der Ausstellung der Schnitzergruppe und Malerinnen in Eriskirch das Spektrum der Künstler ebenso habe präsentieren können, wie bei der Exposition im Landratsamt, wo 20 großformatige Bilder gezeigt wurden. Beifall seitens der Gäste gab es indessen für den im August neu angeschafften Bus. Terwart: „Das Fahrzeug hat beim Ausflug in den Bregenzerwald seine Bewährungsprobe bestanden. Vielen Dank an unseren Otto Rosenauer, der den Bus quasi zu seinem Kind gemacht hat“.

Über mangelndes Interesse dürfe man sich beim Reparatur- und Näh-Café ebenso nicht beklagen, wie bei den angebotenen Tablet-Kursen. „Unsere älteren Bürger gehen mit dem Trend der Zeit, das ist schön und gut so“, meinte Terwart. Als Meilenstein innerhalb der Gemeinschaft bezeichnete der Vorsitzende die Wanderungen, an denen jeweils donnerstags 1194 Personen an 48 Wandertagen im vergangenen Jahr teilgenommen hätten. „Das unterstreicht das große Interesse in dieser Sparte“. Ob Tennisspielen, das beliebte Sommerfest, die Unterstützung bei der Kinderstadt „Mini-LA“, gemeinsames Singen, werkeln und vieles mehr: „Wir sind eine aktive Gemeinschaft, die Generation 60 plus weiß ihre Freizeit zu gestalten“, so Terwart. Sein besonderer Dank galt Edelgard Göpper, die mit ihren engagierten Damen vom Cafeteria-Team einen wichtigen und fundamentalen Beitrag zum Erfolg der SBS beitrugen.

Vorbereitungen für Feier laufen

Wie den Ausführungen von Reinhold Terwart weiter zu entnehmen war, stehe das Jahr 2018 ganz im Zeichen des 25-jährigen Bestehens der Senioren-Begegnungsstätte: „Seien sie sicher, das ist ein Grund zum Feiern. Ein Team beschäftigt sich derzeit mit den entsprechenden Vorbereitungen. Seit 20 Jahren veröffentliche man zudem den „Goldenen Herbst“, eine Informationsbroschüre, die über die Aktivitäten der SBS wöchentlich und kostenlos berichte. Bürgermeister Achim Krafft würdigte den Einsatz der SBS-Leitung: „Sie zeigen Leidenschaft und Einsatz über die Maßen hinaus. Man kann nur staunen, auf welchem Niveau, in welcher Qualität, hier erfolgreich gearbeitet wird. Der „Goldene Herbst“ gilt zudem inzwischen als Montfortbote der Senioren – und er wird gelesen“, meinte Krafft mit einem Schmunzeln.

Nach dem Kassenbericht und der einstimmigen Entlastung des geschäftsführenden Beirates ergaben die anschließenden Wahlen folgendes Ergebnis: Reinhold Terwart (Erster Vorsitzender), Jörg Bart (Stellvertreter), Edelgard Göpper (Leiterin Hauswirtschaft), Rüdiger Nickel (Öffentlichkeitsarbeit) und Siegfried Peiler (Kassier).